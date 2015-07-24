纽约期市：ICE期棉受宏观因素拖累下跌，连续第四周周线收低

路透纽约7月24日 - 洲际交易所(ICE)指标期棉周五下跌，受累于美元上涨和商品市场全面走弱；期棉连续第四周周线收低，为近一年来次月棉花合约最长跌势。

“许多基金重新考虑其所持的商品，”Wedbush Securities的Sharon Johnson表示，“当那些作多棉花的市场人士最终决定作多不是好主意时，就看到卖出。”

ICE-12月期棉合约 收跌0.1美分，或0.2%，结算价报每磅64.64美分，交投区间在64.16-64.95美分。

次月期棉合约本周下跌0.58美分或0.1%，连续第四周下跌，为截至2014年8月1日该周来次月棉花合约最长周线连跌。

期货市场总成交量减少38口，至11,978口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加792口，至176,974口。

美元指数 上涨0.18%。追踪19种商品表现的汤森路透核心商品CRB指数 下挫0.94%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)