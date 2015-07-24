芝加哥期市：CBOT大豆期货跌至两周低位，因美国天气良好和技术因素

路透芝加哥7月24日 - 美国大豆期货周五跌至两周低位，交易商称，因技术性卖盘和美国中西部天气温和提振大豆收成前景。

能源和金属等外围商品市场下挫，也向大豆市场施压。

8月大豆合约 和新作11月大豆合约 分别跌穿其200日移动均线，11月大豆合约收在位于6月30日低位的支持位以下。

本周，8月大豆合约 下跌23-1/5美分，或2.3%，连跌第三周。

出口销售上升，限制大豆价格跌幅。美国农业部表示，民间出口商向中国出售2015/16年付运的22万吨美国大豆，这是本周第四份日销售报告。

周五是CBOT-8月期权的最后一个交易日。

8月大豆期货合约 收跌18-3/4美分，报每蒲式耳9.91-1/4美元。

8月豆粕合约 收挫4.2美元，报每短吨354.8美元。8月豆油合约 跌0.71美分，报30.48美分。

今日CBOT大豆预估成交量为186,697口，豆粕为108,491口，豆油为107,936口。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)