芝加哥期市：CBOT大豆期货跌至两周低位，因美国天气良好和技术因素

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透芝加哥7月24日 - 美国大豆期货周五跌至两周低位，交易商称，因技术性卖盘和美国中西部天气温和提振大豆收成前景。
能源和金属等外围商品市场下挫，也向大豆市场施压。
8月大豆合约 和新作11月大豆合约 分别跌穿其200日移动均线，11月大豆合约收在位于6月30日低位的支持位以下。
本周，8月大豆合约 下跌23-1/5美分，或2.3%，连跌第三周。
出口销售上升，限制大豆价格跌幅。美国农业部表示，民间出口商向中国出售2015/16年付运的22万吨美国大豆，这是本周第四份日销售报告。
周五是CBOT-8月期权的最后一个交易日。
8月大豆期货合约 收跌18-3/4美分，报每蒲式耳9.91-1/4美元。
8月豆粕合约 收挫4.2美元，报每短吨354.8美元。8月豆油合约 跌0.71美分，报30.48美分。
今日CBOT大豆预估成交量为186,697口，豆粕为108,491口，豆油为107,936口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。