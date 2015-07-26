《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月24日

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 83.02 -0.86 -1.03 1996461
京东 34.64 -0.06 -0.17 8765156
新浪 42.51 -1.67 -3.78 2150285
搜狐 44.68 -1.52 -3.29 663474
网易 148.65 -1.93 -1.28 696527
百度 206.25 -1.38 -0.66 3450232
台湾
台湾积体电路 21.64 -0.67 -3.00 2691652
联电 1.76 -0.03 -1.68 86902
日月光 5.56 -0.58 -9.45 431410
矽品精密 5.77 -0.42 -6.79 1623837
和信超媒体 0.68 -0.00 -0.15 113223
友达 3.58 -0.05 -1.38 373014
中华电信 30.34 -0.25 -0.82 19546
台湾国际航电 42.48 -0.44 -1.03 804961
香港
中国移动 63.75 -0.63 -0.98 159731
中国联通 14.30 -0.24 -1.65 88458
中国电信 56.52 -0.99 -1.72 8458
中芯国际 4.82 +0.00 +0.00 10292
电讯盈科 5.70 +0.10 +1.60 143
(完)
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