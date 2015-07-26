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亚洲 | 2015年 7月 26日 星期日 09:27 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月24日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 83.02 -0.86 -1.03 1996461

京东 34.64 -0.06 -0.17 8765156

新浪 42.51 -1.67 -3.78 2150285

搜狐 44.68 -1.52 -3.29 663474

网易 148.65 -1.93 -1.28 696527

百度 206.25 -1.38 -0.66 3450232

台湾

台湾积体电路 21.64 -0.67 -3.00 2691652

联电 1.76 -0.03 -1.68 86902

日月光 5.56 -0.58 -9.45 431410

矽品精密 5.77 -0.42 -6.79 1623837

和信超媒体 0.68 -0.00 -0.15 113223

友达 3.58 -0.05 -1.38 373014

中华电信 30.34 -0.25 -0.82 19546

台湾国际航电 42.48 -0.44 -1.03 804961

香港

中国移动 63.75 -0.63 -0.98 159731

中国联通 14.30 -0.24 -1.65 88458

中国电信 56.52 -0.99 -1.72 8458

中芯国际 4.82 +0.00 +0.00 10292

电讯盈科 5.70 +0.10 +1.60 143

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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