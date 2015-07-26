中国保险：保监会明确互联网保险的保费将不能由第三方转支付--报载

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京7月26日 - 中国国内媒体--每日经济新闻周六报导称，保监会近日出台互联网保险监管暂行办法，明确保费将直接支付到保险机构，而不能由第三方转支付。
为了防止第三方平台挪用保费的风险，暂行办法规定，投保人支付的保险费应直接转移支付给保险机构的保费收入专用账户，第三方网络平台不得代收保险费并进行转支付。
同时，保险公司向保险专业中介机构及第三方网络平台支付中介或信息技术等费用时，应当由总公司统一结算、统一授权转账支付，而且不得直接或间接给予其它未约定的利益。
暂行办法所指互联网保险业务，是指保险机构依托互联网和移动通讯等技术，通过自营网络平台、第三方网络平台等订立保险合同、提供保险服务的业务。
办法将保险机构定义为保险公司和保险专业中介机构；将网络平台定义为保险机构自营网络平台和第三方网络平台。
报导称，该暂行办法将于10月1日起开始施行，施行期限为三年。保监会方面表示，对于保险机构已开展的互联网保险业务与新规不符的要进行整改，否则将立刻停止相关业务开展。（完） (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。