中国保险：保监会明确互联网保险的保费将不能由第三方转支付--报载

路透北京7月26日 - 中国国内媒体--每日经济新闻周六报导称，保监会近日出台互联网保险监管暂行办法，明确保费将直接支付到保险机构，而不能由第三方转支付。

为了防止第三方平台挪用保费的风险，暂行办法规定，投保人支付的保险费应直接转移支付给保险机构的保费收入专用账户，第三方网络平台不得代收保险费并进行转支付。

同时，保险公司向保险专业中介机构及第三方网络平台支付中介或信息技术等费用时，应当由总公司统一结算、统一授权转账支付，而且不得直接或间接给予其它未约定的利益。

暂行办法所指互联网保险业务，是指保险机构依托互联网和移动通讯等技术，通过自营网络平台、第三方网络平台等订立保险合同、提供保险服务的业务。

办法将保险机构定义为保险公司和保险专业中介机构；将网络平台定义为保险机构自营网络平台和第三方网络平台。