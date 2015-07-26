更新版 1- 英国央行：首席经济学家称无需迅速升息，全球经济风险犹存

更正-中国金融：建行、农行债转股实施机构已于4月中旬获批筹建--中国证券网
路透北京5月2日 - 据中国证券网周二报导，中国银监会已于4月11日、4月14日先后批准筹建建信金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司；报导援引相关人士称，这两家公司即为中国建设银行及农业银行的债转股实施机构。
路透伦敦7月24日 - 英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹表示，他认为没有必要迅速采取升息行动，因英国劳工市场仍自金融危机复原当中，且全球经济仍存在多重风险。
霍尔丹接受英国广播公司(BBC)电视专访时表示，“不用急着将利率从当前水准调升。”这次专访在周五播出。
在MPC当中，霍尔丹被视为是最不愿升息的委员。英国指标利率自2009年以来便处在0.5%的历史低点。
霍尔丹6月时表示，英国央行未来需要降息的可能性和升息一样高。
然而金融市场目前预期2016上半年升息，部份分析师更表示最快可能在今年11月调升。
英国央行总裁卡尼上周表示，何时升息的决定将在年底前后明朗化。
周三公布的MPC 7月初会议记录显示，有越来越多的委员认为何时升息的决定“更费斟酌”，但在那时希腊乱局是妨碍升息的一大因素。
许多分析师预期，少数MPC委员将在8月投票赞成升息，终止1月以来一致赞成按兵不动的态势。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透北京5月2日 - 据中国证券网周二报导，中国银监会已于4月11日、4月14日先后批准筹建建信金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司；报导援引相关人士称，这两家公司即为中国建设银行及农业银行的债转股实施机构。
(重发以补上提取码) 路透悉尼5月2日 - 澳洲央行周二宣布维持指标利率在1.50%不变。 以下为澳洲央行自1990年以来历次调整官方指标利率的情况：(1基点 相当于0.01个百分点)： 调整幅度 调整后水平(%) 2016年 8月2日 调降25基点 1.50 5月3日 调降25基点 1.75 2015年 5月5日 调降25基点 2.00 2月3日 调降25基点 2.25 2013年 8月6日 调降25基点 2.50 5月7日 调降25基点 2.75 2012年 12月4日 调降25基点 3.00 10月2日 调降25基点
路透北京5月2日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 增发20 2月7日 100 4.1808% 3.89(第20次增发，参考收益率) 增发21