全球汇市：最近一周投机客美元净多仓升至6月9日以来最高-CFTC/路透

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透7月24日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客对美元的多头押注来到约六周高位。
7月21日止当周，美元净多仓增至297.7亿美元，为连续第三周增持美元净多仓，此前一周为272.9亿美元。
做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种将下滑。
美元指数本月至今上涨1.8%，6月时为下跌1.5%。
欧元净空仓则增至112,976口，前一周为107,781口。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
7月21日当周 前一周
多头仓位 50,899 49,167
空头仓 113,213 96,538
净仓位 -62,314 -47,371
欧元(125,000欧元为1口)
7月21日当周 前一周
多头仓位 65,728 62,676
空头仓位 178,704 170,457
净仓位 -112,976 -107,781
英镑(62,500英镑为1口)
7月21日当周 前一周
多头仓位 35,141 32,162
空头仓位 56,609 56,361
净仓位 -21,468 -24,199
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
7月21日当周 前一周
多头仓位 9,881 6,498
空头仓位 6,464 3,417
净仓位 3,417 3,081
加元(100,000加元为1口)
7月21日当周 前一周
多头仓位 41,443 38,177
空头仓位 85,011 78,903
净仓位 -43,568 -40,726
澳元(100,000澳元为1口)
7月21日当周 前一周
多头仓位 52,330 54,936
空头仓位 93,180 88,477
净仓位 -40,850 -33,541
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
7月21日当周 前一周
多头仓位 13,200 13,504
空头仓位 29,154 33,158
净仓位 -15,954 -19,654(完)
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