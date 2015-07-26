全球汇市：最近一周投机客美元净多仓升至6月9日以来最高-CFTC/路透

路透7月24日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客对美元的多头押注来到约六周高位。

7月21日止当周，美元净多仓增至297.7亿美元，为连续第三周增持美元净多仓，此前一周为272.9亿美元。

做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种将下滑。

美元指数本月至今上涨1.8%，6月时为下跌1.5%。

欧元净空仓则增至112,976口，前一周为107,781口。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

7月21日当周 前一周

多头仓位 50,899 49,167

空头仓 113,213 96,538

净仓位 -62,314 -47,371

欧元(125,000欧元为1口)

7月21日当周 前一周

多头仓位 65,728 62,676

空头仓位 178,704 170,457

净仓位 -112,976 -107,781

英镑(62,500英镑为1口)

7月21日当周 前一周

多头仓位 35,141 32,162

空头仓位 56,609 56,361

净仓位 -21,468 -24,199

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

7月21日当周 前一周

多头仓位 9,881 6,498

空头仓位 6,464 3,417

净仓位 3,417 3,081

加元(100,000加元为1口)

7月21日当周 前一周

多头仓位 41,443 38,177

空头仓位 85,011 78,903

净仓位 -43,568 -40,726

澳元(100,000澳元为1口)

7月21日当周 前一周

多头仓位 52,330 54,936

空头仓位 93,180 88,477

净仓位 -40,850 -33,541

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

7月21日当周 前一周

多头仓位 13,200 13,504

空头仓位 29,154 33,158

净仓位 -15,954 -19,654(完)

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