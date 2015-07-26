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亚洲 | 2015年 7月 26日 星期日 11:53 BJT

《全球主要央行会议预告》--2015年7月-12月

路透7月26日 - 以下为全球主要央行在2015年7月至12月的议息会议
及其它重要声明的日程安排。
   
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    美国联邦公开市场委员会(FOMC)
    
    7月28日至7月29日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
    7月29日 - 美联储FOMC宣布利率决定。
    9月16日至9月17日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
    9月17日 - 美联储FOMC宣布利率决定。
    10月27日至10月28日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
    10月28日 - 美联储FOMC宣布利率决定。
    12月15日至12月16日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
    12月16日 - 美联储FOMC宣布利率决定。
    
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    欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福   
    
    8月5日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
    9月3日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
    9月16日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计
划(至9月17日)。
    10月7日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
    10月22日(马耳他)－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者
会。
    11月4日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
    11月18日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
    12月3日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
    12月16日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计
划(至12月17日)。
    
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    英国央行

    8月5日－货币政策会议(至8月6日)。
    9月9日－货币政策会议(至9月10日)。
    10月7日－货币政策会议(至10月8日)。
    11月4日－货币政策会议(至11月5日)。
    12月9日－货币政策会议(至12月10日)。
    
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    日本央行
    
     8月 6日－日本央行货币政策会议(至8月7日)。
     9月14日－日本央行货币政策会议(至9月15日)。
    10月 6日－日本央行货币政策会议(至10月7日)。
    10月30日－日本央行货币政策会议。
    11月18日－日本央行货币政策会议(至11月19日)。
    12月17日－日本央行货币政策会议(至12月18日)。
        
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    加拿大央行

    9月 9日－公布指标利率决定。
    10月21日－公布指标利率决定和货币政策报告。
    12月 2日－公布指标利率决定。
    
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    瑞士央行    

    9月17日 - 货币政策评估
    12月10日 - 货币政策评估
    
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    澳洲央行     
    
    8月4日－召开利率会议。
    9月1日－召开利率会议。
    10月6日－召开利率会议。
    11月3日－召开利率会议。
    12月1日－召开利率会议。
    
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    新西兰央行

    9月10日－公布货币政策声明和指标利率。
    10月29日－公布指标利率。
    12月10日－公布货币政策声明和指标利率。
    
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    挪威央行
    
     9月24日－货币政策会议。
    12月17日－货币政策会议。
    
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    台湾
    
    台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。
    
    具体会议日期将在开会前几天公布。
    
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    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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