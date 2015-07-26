企业并购：Pearson称与意大利Agnelli家族洽售经济学人杂志五成股权

路透伦敦/米兰7月25日 - 英国Pearson 正与意大利Agnelli家族洽谈出售其在经济学人杂志所持有的50%股权。后者为该杂志的另一大股东，且证实有意增持股权。

Pearson本周甫同意将金融时报售予日本媒体集团日经新闻，以专注于教育业务。

“Pearson证实其与经济学人集团董事会及董事，就可能出售在该集团所持的50%股权进行讨论，”该公司周六在声明稿中表示。

“目前还不确定讨论的过程是否会导致一场交易。”

Pearson并未点名可能的买家。

熟知此事的人士表示，持有其他五成股权的各家族、员工及前员工正在与Pearson进行磋商，但需要筹资来支应该交易。

意大利控股公司Exor 在周六稍晚表示，正就提高股权进行谈判。根据其网站，其目前持股4.72%。Exor为Agnelli家族的投资公司，并且是菲亚特克莱克莱斯勒 的大股东。

其在声明稿中表示，对经济学人集团的任何投资都将是少数持股，且不一定会达成协议。

经济学人的其他股东还有Cadbury、Rothschild及Schroder家族。

这些股东的投票权要大过于只持有B股的Pearson。

一分析师周五对路透表示，所有权易主将需要A股股东的同意。

这还需要董事的同意，这些董事身负保留公司所有权独立性及编辑独立性的重责大任。

产业银行人士表示，这些家族不太可能支持Pearson将股权卖给第三方。

Bernstein分析师Claudio Aspesi预估，以其净利4,600万英镑乘上15倍，该股权价值3-4亿英镑。