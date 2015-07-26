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市场报道 | 2015年 7月 26日 星期日 16:10 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货7月21日持仓报告(表)

路透7月24日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年7月21日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,386,008口)

484,416 160,922 204,654 581,722 789,311 1270792 1154887 115,216 231,121

较7月14日变动(未平仓合约：增加36,961口)

38,625 -26,639 6,557 -6,648 48,715 38,534 28,633 -1,573 8,328

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

35.0 11.6 14.8 42.0 56.9 91.7 83.3 8.3 16.7

各类交易商数量(总计为756家)

202 142 167 211 325 504 569(完)

(编译 戴素萍 审校 张明钧)

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