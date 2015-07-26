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市场报道 | 2015年 7月 26日 星期日 16:17 BJT

CFTC报告：COMEX期铜7月21日持仓报告(表)

路透7月24日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2015年7月21日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(165,842口)

56,919 79,086 18,893 75,911 49,681 151,723 147,660 14,119 18,182

较7月14日变动(未平仓合约：增加4,129口) 　 　 3,855 5,264 505 -2,166 -1,674 2,194 4,095 1,935 34

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

34.3 47.7 11.4 45.8 30.0 91.5 89.0 8.5 11.0

各类交易商数量(总计为267家)

74 113 58 53 42 163 193(完)

(编译 戴素萍 审校 张明钧)

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