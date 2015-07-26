CFTC报告：COMEX期金7月21日持仓报告(表)

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透7月24日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年7月21日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(459,760口)
187,720 159,441 46,943 189,676 211,260 424,339 417,644 35,421 42,116
较7月14日变动(未平仓合约：减少2,904口)
-3,294 16,251 -4,567 5,731 -21,154 -2,130 -9,470 -774 6,566
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
40.8 34.7 10.2 41.3 46.0 92.3 90.8 7.7 9.2
各类交易商数量(总计为347家)
135 137 81 60 55 235 238(完)
(编译 戴素萍 审校 张明钧)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-