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市场报道 | 2015年 7月 26日 星期日 16:15 BJT

CFTC报告：COMEX期金7月21日持仓报告(表)

路透7月24日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年7月21日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(459,760口)

187,720 159,441 46,943 189,676 211,260 424,339 417,644 35,421 42,116

较7月14日变动(未平仓合约：减少2,904口)

-3,294 16,251 -4,567 5,731 -21,154 -2,130 -9,470 -774 6,566

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

40.8 34.7 10.2 41.3 46.0 92.3 90.8 7.7 9.2

各类交易商数量(总计为347家)

　 135 137 81 60 55 235 238(完)

(编译 戴素萍 审校 张明钧)

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