CFTC报告：NYMEX原油期货7月21日持仓报告(表)

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月2日
路透5月2日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:11时,1港元=0.88642人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 深物业 17.25 8.02 2.43 南玻 10.02 5.57 2.03 深康佳 4.64 2.82 1.86 ST中华
路透7月24日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年7月21日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,668,737口)
464,330 210,647 538,946 590,689 847,827 1593965 1597420 74,772 71,317
较7月14日变动(未平仓合约：减少64,958口)
-3,704 7,000 -21,422 -38,763 -38,527 -63,889 -52,949 -1,069 -12,009
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
27.8 12.6 32.3 35.4 50.8 95.5 95.7 4.5 4.3
各类交易商数量(总计为365家)
118 117 152 86 105 293 303 (完)
(编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透5月2日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:11时,1港元=0.88642人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 深物业 17.25 8.02 2.43 南玻 10.02 5.57 2.03 深康佳 4.64 2.82 1.86 ST中华
路透台北5月2日 - 两位消息人士周二指出，Nomura International Funding计划在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.55%定价。
路透维也纳5月2日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼在周二刊出的评论中表示，欧洲央行下个月将必须讨论2018年的策略，以及超宽松货币政策的最终退场。