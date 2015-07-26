CFTC报告：NYMEX原油期货7月21日持仓报告(表)

欧洲央行：6月会议应讨论2018年策略及QE最终退场--管委诺沃特尼

路透维也纳5月2日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼在周二刊出的评论中表示，欧洲央行下个月将必须讨论2018年的策略，以及超宽松货币政策的最终退场。