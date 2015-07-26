版本:
中国
市场报道 | 2015年 7月 26日 星期日 16:15 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货7月21日持仓报告(表)

路透7月24日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年7月21日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,668,737口)

464,330 210,647 538,946 590,689 847,827 1593965 1597420 74,772 71,317

较7月14日变动(未平仓合约：减少64,958口)

-3,704 7,000 -21,422 -38,763 -38,527 -63,889 -52,949 -1,069 -12,009

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

27.8 12.6 32.3 35.4 50.8 95.5 95.7 4.5 4.3

各类交易商数量(总计为365家)

118 117 152 86 105 293 303 (完)

(编译 戴素萍 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐