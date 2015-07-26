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市场报道 | 2015年 7月 26日 星期日 16:13 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货7月21日持仓报告(表)

路透7月24日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年7月21日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(175,767口)

79,326 25,188 7,583 73,648 134,132 160,557 166,903 15,210 8,864

较7月14日变动(未平仓合约：减少2,388口)

-3,450 -1,707 543 2,293 -2,038 -614 -3,202 -1,774 814

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

45.1 14.3 4.3 41.9 76.3 91.3 95.0 8.7 5.0

各类交易商数量(总计为248家)

109 57 41 46 58 171 144 (完)

(编译 戴素萍 审校 张明钧)

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