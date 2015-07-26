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货币新闻 | 2015年 7月 26日 星期日 16:12 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货7月21日持仓报告(表)

路透7月24日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年7月21日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(679,722口)

201,175 87,254 104,887 320,939 405,343 627,001 597,484 52,721 82,238

较7月14日变动(未平仓合约：增加3,278口)

3,958 -2,917 2,421 -4,415 3,275 1,964 2,779 1,314 499

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.6 12.8 15.4 47.2 59.6 92.2 87.9 7.8 12.1

各类交易商数量(总计为565家)

174 145 160 159 208 425 437 (完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)

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