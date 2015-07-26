CFTC报告：CBOT大豆期货7月21日持仓报告(表)

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透7月24日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年7月21日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(679,722口)
201,175 87,254 104,887 320,939 405,343 627,001 597,484 52,721 82,238
较7月14日变动(未平仓合约：增加3,278口)
3,958 -2,917 2,421 -4,415 3,275 1,964 2,779 1,314 499
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
29.6 12.8 15.4 47.2 59.6 92.2 87.9 7.8 12.1
各类交易商数量(总计为565家)
174 145 160 159 208 425 437 (完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。