东欧政经：IMF同意向乌克兰拨款17亿美元

路透基辅7月25日 - 乌克兰总统波罗申科周六表示，国际货币基金组织(IMF)已决定发放第二批金融援助款17亿美元。

“乌克兰已从IMF那儿收到17亿美元。这个决定是本周做出的，”波罗申科在电视专访中表示。

乌克兰总理亚采纽克(Arseny Yatseniuk)本周曾表示，他预期IMF会在7月31日对第二批金援做出决定。