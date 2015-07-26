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亚洲 | 2015年 7月 26日 星期日 15:37 BJT

东欧政经：IMF同意向乌克兰拨款17亿美元

路透基辅7月25日 - 乌克兰总统波罗申科周六表示，国际货币基金组织(IMF)已决定发放第二批金融援助款17亿美元。

“乌克兰已从IMF那儿收到17亿美元。这个决定是本周做出的，”波罗申科在电视专访中表示。

乌克兰总理亚采纽克(Arseny Yatseniuk)本周曾表示，他预期IMF会在7月31日对第二批金援做出决定。

乌克兰迄今已从IMF拿到50亿美元，IMF允诺的全部资金为175亿美元。为了得到更多纾困金，其必须执行包括修法到银行体系及能源业在内的改革。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)

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