东欧政经：IMF同意向乌克兰拨款17亿美元

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透基辅7月25日 - 乌克兰总统波罗申科周六表示，国际货币基金组织(IMF)已决定发放第二批金融援助款17亿美元。
“乌克兰已从IMF那儿收到17亿美元。这个决定是本周做出的，”波罗申科在电视专访中表示。
乌克兰总理亚采纽克(Arseny Yatseniuk)本周曾表示，他预期IMF会在7月31日对第二批金援做出决定。
乌克兰迄今已从IMF拿到50亿美元，IMF允诺的全部资金为175亿美元。为了得到更多纾困金，其必须执行包括修法到银行体系及能源业在内的改革。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。