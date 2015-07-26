金砖国家：7月24日股汇市收盘纵览

路透7月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月24日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 下跌1.42%，至910.40点。

中国股市：沪综指收跌1.3%终止六连涨，短线获利抛压加大

中国汇市：人民币收盘持平，扩大双向浮动预期致离岸CNH大跌

香港股市：受全球市场颓势拖累收跌逾1%，创两周来最大单日跌幅

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巴西股市：指标Bovespa指数 跌1.13%至49,245.847点，本周跌幅近7%，为一年来最差周线表现。

巴西汇市：雷亚尔挫跌至12年低位，因投资人持续消化政府近来宣布将削减财政盈余目标的消息。雷亚尔 收低1.1%至3.33，为2003年4月以来低位。

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南非股市：跌至两周低位，铂金生产商Lonmin 提出关闭部分矿井的计划后，股价重摔18.84%至11.93兰特，创下22年低位。Top-40指数 收跌1.7%至45,858.45点。大盘综合指数 跌1.69%至51,356.08点。

南非汇市：兰特兑美元跌至14年低位，因担忧中国经济放缓

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印度股市：收跌近1%， ICICI Bank 因对债台高筑Jaiprakash Group的曝险疑虑而挫跌4%，进而拖累大盘。BSE指数 收低0.91%至28,112.31点，NSE指数 下跌0.79%至8,521.55点。

印度汇市：卢比兑美元 收报64.0350/64.0450，上日收在63.76/63.77。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 下跌2.87%至859.120点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌3.39%至469.10点。