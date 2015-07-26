美国个股：美国菲亚特克莱斯勒将召修汽车，以避免遭黑客攻击

路透底特律/旧金山7月24日 - 菲亚特克莱斯勒 将在美国召回140万辆汽车，安装新的软件，藉以避免黑客(骇客)在远端取得引擎(发动机)及操控等系统的控制权；美国联邦政府官员称，这是首度有这类案例的召回。

这项召回案是在周五由FCA US LLC宣布，该公司前身为克莱斯勒集团；此前有多起报导指出，网路安全研究人员使用了一个无线网络连结来关闭正在行使中车辆的引擎，导致网路启动车辆的安全疑虑升温。

研究人员使用菲亚特克莱斯勒的无线数据通讯系统以侵入自愿受测者的在高速公路上行驶的切诺基(Cherokee)，并向引擎、方向盘及煞车发出指令。

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周五表示，将会调查FCA软件升级是否足以保护消费者免于受黑客侵扰，尽管FCA在宣布召回时称，尚不清楚是否有任何因此受害案例。