中国个股：中铁二局控股股东涉嫌短线交易被证监会立案调查

路透北京7月26日 - 中国中铁二局 周日公告称，其控股股东中铁二局集团24日（周五）收到中国证监会调查通知书，因二局集团涉嫌短线交易违法违规行为的有关规定，证监会决定对二局集团予以立案调查。

中铁二局此前在5月27日公告中称，二局集团在4月17日-5月25日期间，累计减持16,092,318股，成交均价为每股24.95元，占公司总股本的1.1028%；其中5月25日减持4,944,262股，成交均价24.91元，但因误操作，二局集团在卖出股票同时又以均价25.7元买入公司股票504,778股，导致短线交易。

截至本次股票减持前，二局集团在中铁二局持股48.46%，减持后持股47.39%。

中国股市在6月中旬至7月上旬暴跌逾三成，为稳定市场证监会当时规定上市公司大股东等人员六个月内不得减持本公司股份，并允许近期减持过股票的产业资本可以通过证券公司定向资管等方式立即在二级市场增持本公司股票。

中铁二局股价上周五收报15.86元。（完）

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欲览该公司5月27日公告，请点击 here (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)