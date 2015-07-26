《日本重要政经日程》--7月27日

台湾股市：连七日收高创近一个月新高，受惠于外资汇入利于推升资金行情

路透台北5月2日 - 台湾股市周二连续第七日收高，创近一个月新高，持续在万点大关前徘徊。分析师表 示，受惠于外资汇入利于推升资金行情，目前台股维持量价齐扬走势，若台股能够维持千亿台币量能水准，近 期大盘逢高有机会再战万点大关。 台湾加权股价指数 收高0.7%，至9,941.27点，前高为4月5日的9,949.48点；今日成交初值<.TTOV. TW>为996.05亿台币，上交易日修正后为1,003.40亿。 国泰证期顾问处协理简伯仪表示，市场预期本周美国FOMC议息会议将按兵不动，较有可能六月份才会再启 动升息，带动近期外资汇入激励台币走强，也利于台股资金行情延续，今日在电子、金融等权值股齐扬带动下 ，指数持续垫高逼近万点大关。 〞万点一定会看到，只是早晚的问题。〞另位兆丰投顾不愿具名分析师说。 他并称，随着美国苹果 周一股价创高带动台积电 、鸿海 等苹果概念股跟进探 高，其中台积电收涨逾1%创历史新高，以及国际地缘政治变数逐渐平息，此皆