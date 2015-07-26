美国个股：美监管机构因汽车召回问题裁罚菲亚特克莱斯勒创纪录罚款

路透华盛顿7月26日 - 据路透拿到的文件，美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)周日对菲亚特克莱斯勒 处以1.05亿美元罚款，因在涉及数百万辆汽车召回的失误，该罚金也创下纪录规模，这凸显出该机构对汽车厂商的问题愈发强硬。

根据与NHTSA达成的一份协议，菲亚特克莱斯特同意150万户车主可以选择将汽车卖回给该公司，其中包括100万辆Jeep运动型多功能车，该款车在发生追尾时可能出现油箱漏油并起火。

据协议文件，菲亚特克莱斯勒还同意由一家独立监管者监察三年的召回处理。