欧洲经济指标预测--7月27日-8月3日****

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月27日当周 7月27日(一) 0600 德国进口物价(较前月) 6月 -0.3% -0.2% (较上年同期) -1.3% -0.8% 0800 德国IFO企业景气判断指数 7月 107.2 107.4 现况指数 113.0 113.1 预期指数 101.8 102.0 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 6月 +5.1% +5.0% 民间贷款 +0.6% +0.5% M3三个月移动平均年增长率 -- +5.0% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 7月 -- 负7 7月28日(二) 0800 意大利企业信心指数 7月 103.7 103.9 0800 意大利消费者信心指数 7月 109.0 109.5 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.7% +0.4% (较上年同期) +2.6% +2.9% 7月29日(三) 0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 6月 -- 正1.73 0600 德国Gfk消费者信心指数 8月 正10.1 正10.1 0645 法国消费者信心指数 7月 95 94 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 6月 增加11.00 增加10.01 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加19.50 增加20.98 抵押贷款批准件数(千件) 66 64.434 M4货供额(较前月) -- +0.5% 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 7月 正30 正29 7月29日-8月6日 0600 英国Nationwide房价(较前月) 7月 +0.4% -0.2% (较上年同期) +3.5% +3.3% 7月30日(四) 0700 瑞士KOF领先指标 7月 正90.5 正89.7 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 7月 减少0.5 减少0.1 未经季节调整失业人数(万人) 275.7 271.1 经季节调整失业率 6.4% 6.4% 经季节调整失业人数(万人) -- 278.6 0900 欧元区企业景气指数 7月 正0.15 正0.14 经济景气指数 正103.3 正103.5 工业景气指数 负3.4 负3.4 服务业景气指数 正8.0 正7.9 消费者信心指数 负7.1 负5.6 消费者通胀预期指数 -- 正4.8 生产者通胀预期指数 -- 持平 0900 欧元区失业率 6月 11.1% 11.1% 1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月初值 +0.2% -0.1% (较上年同期) +0.2% +0.3% 消费者物价调合指数(HICP)(较前月) +0.2% -0.2% (较上年同期) +0.1% +0.1% 2305 英国GfK消费者信心指数 7月 正5 正7 7月31日(五) 0600 德国实质零售销售(较前月) 6月 -- +0.5% (较上年同期) -- -0.4% 0645 法国消费者支出(较前月) 6月 +0.7% +0.1% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- -0.5% 0800 意大利失业率 6月 12.3% 12.4% 0900 欧元区HICP(较上年同期) 7月初值 +0.2% +0.2% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月初值 持平 +0.2% (较上年同期) +0.2% +0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月初值 -2.0% +0.2% (较上年同期) +0.3% +0.2% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- +0.2% (较上年同期) -- -1.9% 8月3日当周 8月3日(一) 0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 50.0 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 7月 -- 54.1 0750 法国Markit制造业PMI 7月 -- 49.6 0755 德国Markit/BME制造业PMI 7月 -- 51.5 0800 欧元区Markit制造业PMI 7月终值 -- 52.2 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 7月 -- 51.4
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-