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市场报道 | 2015年 7月 27日 星期一 07:51 BJT

****欧洲经济指标预测--7月27日-8月3日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段    预估值     前值   
    
    7月27日当周
    
    7月27日(一)
    0600 德国进口物价(较前月)                          6月       -0.3%     -0.2%
                     (较上年同期)                                -1.3%     -0.8%
    0800 德国IFO企业景气判断指数                       7月       107.2     107.4
                    现况指数                                     113.0     113.1
                    预期指数                                     101.8     102.0
    0800 欧元区M3货供额(较上年同期)                    6月       +5.1%     +5.0%
                  民间贷款                                       +0.6%     +0.5%
                  M3三个月移动平均年增长率                         --      +5.0%
    1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值               7月         --        负7
    
    7月28日(二)
    0800 意大利企业信心指数                            7月       103.7     103.9
    0800 意大利消费者信心指数                          7月       109.0     109.5
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)          第二季初值       +0.7%     +0.4%
                          (较上年同期)                           +2.6%     +2.9% 
    
    7月29日(三)
    0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                     6月         --     正1.73 
    0600 德国Gfk消费者信心指数                         8月      正10.1    正10.1 
    0645 法国消费者信心指数                            7月         95         94
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                        6月   增加11.00 增加10.01
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                        增加19.50 增加20.98
             抵押贷款批准件数(千件)                                 66    64.434
             M4货供额(较前月)                                      --      +0.5%
    1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值                 7月        正30      正29
    
    7月29日-8月6日
    0600 英国Nationwide房价(较前月)                    7月       +0.4%     -0.2%
                           (较上年同期)                          +3.5%     +3.3%   
    7月30日(四)
    0700 瑞士KOF领先指标                               7月      正90.5    正89.7    
    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)              7月     减少0.5   减少0.1
             未经季节调整失业人数(万人)                          275.7     271.1
             经季节调整失业率                                     6.4%      6.4%
             经季节调整失业人数(万人)                              --      278.6
    0900 欧元区企业景气指数                            7月      正0.15    正0.14
                经济景气指数                                   正103.3   正103.5
                工业景气指数                                     负3.4     负3.4
                服务业景气指数                                   正8.0     正7.9
                消费者信心指数                                   负7.1     负5.6
                消费者通胀预期指数                                 --      正4.8
                生产者通胀预期指数                                 --       持平
    0900 欧元区失业率                                  6月       11.1%     11.1%  
    1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)             7月初值     +0.2%     -0.1%     
                            (较上年同期)                         +0.2%     +0.3% 
             消费者物价调合指数(HICP)(较前月)                    +0.2%     -0.2%
                                 (较上年同期)                    +0.1%     +0.1%
    2305 英国GfK消费者信心指数                         7月        正5        正7
    
    7月31日(五)
    0600 德国实质零售销售(较前月)                      6月         --      +0.5%
                     (较上年同期)                                  --      -0.4%
    0645 法国消费者支出(较前月)                        6月       +0.7%     +0.1%
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)               6月         --      -0.5%        
    0800 意大利失业率                                  6月       12.3%     12.4%
    0900 欧元区HICP(较上年同期)                    7月初值       +0.2%     +0.2%
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)         7月初值        持平     +0.2%
                                  (较上年同期)                   +0.2%     +0.2%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)   7月初值       -2.0%     +0.2%
                                  (较上年同期)                   +0.3%     +0.2%
    1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)             6月         --      +0.2%
                               (较上年同期)                        --      -1.9% 
    
    8月3日当周
    
    8月3日(一)
    0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                 7月         --       50.0
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                   7月         --       54.1
    0750 法国Markit制造业PMI                           7月         --       49.6 
    0755 德国Markit/BME制造业PMI                       7月         --       51.5
    0800 欧元区Markit制造业PMI                       7月终值       --       52.2
    0830 英国Markit/CIPS制造业PMI                      7月         --       51.4

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