澳新经济指标预测--7月27日-8月3日****

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月27日当周 7月27日(一) 暂无重要经济数据公布。 7月28日(二) 暂无重要经济数据公布。 7月29日(三) 2245 新西兰建筑许可 6月 -- 持平 7月30日(四) 0130 澳洲建筑许可 6月 -0.8% +2.4% 0130 澳洲出口价格 第二季 -4.0% -0.8% 进口价格 +1.5% -0.2% 7月31日(五) 0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第二季 -- +0.5% (较上年同期) -- +0.7% 0130 澳洲民间部门信贷 6月 +0.5% +0.5% 房屋信贷 -- +0.5% 8月2-3日 2330 澳洲AIG制造业指数 7月 -- 44.20 8月3日当周 8月3日(一) 0030 澳洲TD-MI通胀指标 7月 -- +0.1% 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 7月 -- -1.3% 网络招聘广告 -- +1.4% (完)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。