美国与加拿大经济指标预测--7月27日-8月3日****

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
7月27日当周
7月27日(一)
-- 美国建筑许可年率(万户) 6月修正值 -- 134.3
1230 美国耐久财订单 6月 +3.0% -2.2%
扣除运输的耐久财订单 +0.5% 持平
扣除国防的耐久财订单 -- -2.5%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.4% -0.4%
1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 7月 -- 负7
7月28日(二)
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 +0.4% +0.5%
(较上年同期) -- -1.3%
1300 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 5月 +0.3% +0.3%
未经季调房价指数(较前月) +1.3% +1.1%
房价指数(较上年同期) +5.6% +4.9%
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 7月初值 -- 54.6
服务业PMI 55.0 54.8
1400 美国消费者信心 7月 100.0 101.4
1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数 7月 -- 正6
7月29日(三)
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 6月 +1.0% +0.9%
1800 美联储公布利率决议 -- -- 0-0.25%
7月30日(四)
1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第二季初值 +2.6% -0.2%
最终销售 +3.2% -0.6%
消费者支出 -- +2.1%
GDP隐性平减指数 +1.5% -0.1%
核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.6% +0.8%
个人消费支出(PCE)物价指数 +1.9% -2.0%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月25日当周 -- 25.5
四周均值(万人) -- 27.85
续请失业金人数(万人) 7月18日当周 -- 220.7
7月31日(五)
1230 加拿大GDP(较上月) 5月 持平 -0.1%
1230 美国雇佣成本指数 第二季 +0.6% +0.7%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 7月 50.5 49.4
1400 路透/密西根大学美国消费者信心指数 7月终值 94.0 93.3
现况指数 106.3 106.0
预期指数 86.0 85.2
8月3日当周
8月3日(一)
1230 美国实质个人支出(较前月) 6月 -- +0.6%
个人所得(较前月) +0.4% +0.5%
个人支出(经季调，较前月) +0.1% +0.9%
核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) -- +1.2%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.3%
(较上年同期) -- +0.2%
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月终值 -- 53.8
1400 美国建筑支出(较前月) 6月 +0.6% +0.8%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 7月 53.5 53.5
价格指数 49.5 49.5
就业指数 -- 55.5
新订单指数 -- 56.0
1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 5月 -- +2.3%
1730 美国汽车销售年率(万辆) 7月 1,725 1,716
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 李爽)
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