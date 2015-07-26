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亚洲 | 2015年 7月 27日 星期一 07:55 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆持稳，技术面中性

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* 美元兑日圆最近持稳，仍将持于123.50-124.0区间？

* 夏季沉闷势头可能让交投继续保持淡静，关注各种风险

* 日线图支撑在一目均衡云区122.18-123.15

* 小时线支撑较弱，在123.88-91云区上方，以及基准线切入位123.84

* 小时线转换线切入位123.73下方也有些支撑

* 123.50前方存在支撑，周五低点为123.60，周三低位为123.57

(完)

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