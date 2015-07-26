《汇市简讯》美元兑日圆持稳，技术面中性

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
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* 美元兑日圆最近持稳，仍将持于123.50-124.0区间？
* 夏季沉闷势头可能让交投继续保持淡静，关注各种风险
* 日线图支撑在一目均衡云区122.18-123.15
* 小时线支撑较弱，在123.88-91云区上方，以及基准线切入位123.84
* 小时线转换线切入位123.73下方也有些支撑
* 123.50前方存在支撑，周五低点为123.60，周三低位为123.57
(完)
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