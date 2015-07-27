中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 07/27/2015 13和26周期国库券 07/23/2015 07/30/2015 07/28/2015 两年期公债 07/23/2015 07/31/2015 07/28/2015 四周期国库券 07/27/2015 07/30/2015 07/29/2015 两年期浮动利率债券 07/23/2015 07/31/2015 07/29/2015 五年期公债 07/23/2015 07/31/2015 07/30/2015 七年期公债 07/23/2015 07/31/2015 08/03/2015 13和26周期国库券 07/30/2015 08/06/2015 08/04/2015 四周期国库券 08/03/2015 08/06/2015 08/10/2015 13和26周期国库券 08/06/2015 08/13/2015 08/11/2015 四周期国库券 08/10/2015 08/13/2015 08/11/2015 三年期公债 08/05/2015 08/17/2015 08/12/2015 10年期公债 08/05/2015 08/17/2015 08/13/2015 30年期公债 08/05/2015 08/17/2015 08/17/2015 13和26周期国库券 08/13/2015 08/20/2015 08/18/2015 四周期国库券 08/17/2015 08/20/2015 08/18/2015 52周期国库券 08/13/2015 08/20/2015 08/20/2015 五年期TIPS 08/13/2015 08/31/2015 08/24/2015 13和26周期国库券 08/20/2015 08/27/2015 08/25/2015 两年期公债 08/20/2015 08/31/2015 08/25/2015 四周期国库券 08/24/2015 08/27/2015 08/26/2015 两年期浮息公债 08/20/2015 08/28/2015 08/26/2015 五年期公债 08/20/2015 08/31/2015 08/27/2015 七年期公债 08/20/2015 08/31/2015 08/31/2015 13和26周期国库券 08/27/2015 09/03/2015 09/01/2015 四周期国库券 08/31/2015 09/03/2015 09/08/2015 13和26周期国库券 09/03/2015 09/10/2015 09/08/2015 三年期公债 09/03/2015 09/15/2015 09/09/2015 10年期公债 09/03/2015 09/15/2015 09/09/2015 四周期国库券 09/08/2015 09/10/2015 09/10/2015 30年期公债 09/03/2015 09/15/2015 09/14/2015 13周和26周期国库券 09/10/2015 09/17/2015 09/15/2015 52周期国库券 09/10/2015 09/17/2015 09/15/2015 四周期国库券 09/14/2015 09/17/2015 09/17/2015 10年期TIPS 09/10/2015 09/30/2015 09/21/2015 13周和26周期国库券 09/17/2015 09/24/2015 09/22/2015 四周期国库券 09/21/2015 09/24/2015 09/22/2015 两年期公债 09/17/2015 09/30/2015 09/23/2015 两年期浮息公债 09/17/2015 09/25/2015 09/23/2015 五年期公债 09/17/2015 09/30/2015 09/24/2015 七年期公债 09/17/2015 09/30/2015 09/28/2015 13周和26周期国库券 09/24/2015 10/01/2015 09/29/2015 四周期国库券 09/28/2015 10/01/2015 10/05/2015 13周和26周期国库券 10/01/2015 10/08/2015 10/06/2015 三年期公债 10/01/2015 10/15/2015 10/06/2015 四周期国库券 10/05/2015 10/08/2015 10/07/2015 10年期公债 10/01/2015 10/15/2015 10/08/2015 30年期公债 10/01/2015 10/15/2015 10/13/2015 13周和26周期国库券 10/08/2015 10/15/2015 10/14/2015 52周期国库券 10/08/2015 10/15/2015 10/14/2015 四周期国库券 10/13/2015 10/15/2015 10/19/2015 13周和26周期国库券 10/15/2015 10/22/2015 10/20/2015 四周期国库券 10/19/2015 10/22/2015 10/22/2015 30年期TIPS 10/15/2015 10/30/2015 10/26/2015 13周和26周期国库券 10/22/2015 10/29/2015 10/27/2015 两年期公债 10/22/2015 11/02/2015 10/27/2015 四周期国库券 10/26/2015 10/29/2015 10/28/2015 两年期浮息公债 10/22/2015 11/02/2015 10/28/2015 五年期公债 10/22/2015 11/02/2015 10/29/2015 七年期公债 10/22/2015 11/02/2015 11/02/2015 13周和26周期国库券 10/29/2015 11/05/2015 注：TIPS为通胀保值债券。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (整理 张若琪 审校 白云)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。