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债券 | 2015年 7月 27日 星期一 08:35 BJT

希腊情势：将寻求私有化电网运营商ADMIE的替代方案--能源部长

路透雅典7月25日 - 希腊能源部长斯科勒蒂斯(Panos Skourletis)在Agora周报周六刊出的访问中表示，希腊将研究私有化电网运营商ADMIE的替代方案。

做为希腊与债权人同意展开新纾困协商的部分先决条件，希腊已承诺出售ADMIE，除非可找到其他替代举措。

“我们将一如其他欧洲国家，寻求替代性的等效措施，”斯科勒蒂斯对该报表示。他在上周内阁重组中刚刚接任能源部长。

他指出，电网的战略重要性意味其应保留在政府的手中。(完)

(编译 张若琪 审校 张涛)

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