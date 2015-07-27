欧元区财政：德国对讨论创设欧元区财长一职持开放态度--明镜周刊

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透柏林7月25日 - 德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周六报导称，德国愿意讨论创设欧元区财长一事。该职位将有权制定预算并额外收税。
欧盟执委会主席贾克上个月称要对欧元区经济体实施更严格的联合掌控，手段之一就是有朝一日会设立统一的欧元区财政部。
德国财政部消息人士对该周刊表示，德国财长朔伊布勒对于把税收的“一大块金融资源”转移至单独设立的欧元区预算中持开放态度。
报导称，选择之一可能是欧元区19国将本国的部分工资税和增值税税收纳入此类欧元区预算中。
报导并指出，欧元区财长一职还可能有权对税收收取附加费用，相当于创设了一种“欧元税”。
“我们已准备好认真讨论这些问题，”该周刊援引德国财政部消息人士称。
朔伊布勒的发言人既未证实也未否认上述报导，表示单独创设此类欧元区财政架构的讨论刚刚开始。(完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。