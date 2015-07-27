澳洲经济指标总览--7月27日

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 8月4日 商品及服务收支(亿澳元) 5月 逆差27.51 逆差38.88 出口(较前月) +1% -6% 进口(较前月) -4% +4% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 8月4日 (较前月) 5月 +0.3% -0.1% 就业市场(经季节调整) 8月6日 就业人口(较前月变动,万人) 6月 +0.73 +3.99 全职就业人口(较前月变动,万人) +2.45 +1.51 失业率 6.0% 5.9% 就业参与率 64.8% 64.7% 消费者物价指数(CPI) 10月28日 总体CPI(较前季) 第二季 +0.7% +0.2% (较上年同期) +1.5% +1.3% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.7% (较上年同期) +2.2% +2.3% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.5% +0.8% (较上年同期) +2.4% +2.5% 国际贸易价格指数 7月30日 进口物价(较前季) 第一季 -0.2% +0.9% 出口物价(较前季) -0.8% 持平 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 9月1日 经常帐收支 第一季 赤字107 赤字96 商品与服务贸易收支 逆差37.01 逆差24.3 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 9月2日 (较前季) 第一季 +0.9% +0.5% (较上年同期) +2.3% +2.5% (完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(