主要国家经济指标预测--7月28日****

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月28日(二) 0800 意大利企业信心指数 7月 103.6 103.9 0800 意大利消费者信心指数 7月 109.0 109.5 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.7% +0.4% (较上年同期) +2.6% +2.9% 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 +0.4% +0.5% (较上年同期) -1.2% -1.3% 1300 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 5月 +0.3% +0.3% 未经季调房价指数(较前月) +1.3% +1.1% 房价指数(较上年同期) +5.6% +4.9% 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 7月初值 -- 54.6 服务业PMI 55.0 54.8 1400 美国消费者信心指数 7月 100.0 101.4 1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数 7月 -- 正6 2350 日本零售销售(较上年同期) 6月 +0.5% +3.0% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月27日(一) 0600 德国进口物价(较前月) 6月 -0.5% -0.3% (较上年同期) -1.4% -1.4% 0800 德国IFO企业景气判断指数 7月 108.0 107.2 现况指数 113.9 113.0 预期指数 102.4 101.8 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 6月 +5.0% +5.1% 民间贷款 +0.6% +0.6% M3三个月移动平均年增长率 +5.1% -- 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 7月 负10 负5 -- 美国建筑许可年率(万户) 6月修正值 133.7 -- 1230 美国耐久财订单 6月 +3.4% +3.0% 扣除运输的耐久财订单 +0.8% +0.5% 扣除国防的耐久财订单 +3.8% -- 扣除飞机的非国防资本财订单 +0.9% +0.4% 1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 7月 负4.6 -- (完)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开