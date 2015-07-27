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亚洲 | 2015年 7月 28日 星期二 07:21 BJT

****主要国家经济指标预测--7月28日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    
    7月28日(二)
    0800 意大利企业信心指数                            7月       103.6     103.9
    0800 意大利消费者信心指数                          7月       109.0     109.5
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)          第二季初值       +0.7%     +0.4%
                          (较上年同期)                           +2.6%     +2.9%
    1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)             6月       +0.4%     +0.5%
                              (较上年同期)                       -1.2%     -1.3%
    1300 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月)   5月       +0.3%     +0.3%
                            未经季调房价指数(较前月)             +1.3%     +1.1%
                              房价指数(较上年同期)               +5.6%     +4.9%
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)         7月初值         --       54.6
                   服务业PMI                                      55.0      54.8
    1400 美国消费者信心指数                            7月       100.0     101.4
    1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数                  7月         --        正6
    2350 日本零售销售(较上年同期)                      6月       +0.5%     +3.0%     

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段        现值    预估值    
    
    7月27日(一)
    0600 德国进口物价(较前月)                          6月       -0.5%     -0.3% 
                     (较上年同期)                                -1.4%     -1.4% 
    0800 德国IFO企业景气判断指数                       7月       108.0     107.2 
                    现况指数                                     113.9     113.0 
                    预期指数                                     102.4     101.8 
    0800 欧元区M3货供额(较上年同期)                    6月       +5.0%     +5.1%
                  民间贷款                                       +0.6%     +0.6%
                  M3三个月移动平均年增长率                       +5.1%       --
    1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值               7月        负10       负5
     --  美国建筑许可年率(万户)                  6月修正值       133.7       --
    1230 美国耐久财订单                                6月       +3.4%     +3.0%
             扣除运输的耐久财订单                                +0.8%     +0.5% 
             扣除国防的耐久财订单                                +3.8%       --
             扣除飞机的非国防资本财订单                          +0.9%     +0.4%
    1430 美国达拉斯联储制造业活动指数                  7月       负4.6       -- (完)

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