《香港报摘》--其他报纸重要消息7月27日

**明报**

--香港网购珠宝公司Plukka的创办人Joanne Ooi表示，澳洲交易所对细价股估值较香港和美国为佳，所以暂时无计划在香港上市。

**星岛日报**

--融创中国 斥资32.06亿元人民币收购成都国嘉志得置业，后者在成都拥有7个物业项目，总可售面积约为241万平方米。

**苹果日报**

--东亚银行 与微众银行合作的首个线上无抵押小额个人贷款项目正待监管当局认可审批，估计客户贷款额平均每宗约3万元人民币，贷款年期约为1年或以内。

**东方日报**

--恒生银行 企业及商业银行业务总监林燕胜表示，由于中港两地息差收窄，内地企业在离岸的贷款会减少。

**文汇报**

--高银地产 主席潘苏通上周六破天荒在天津与香港传媒见面并澄清指总投资约100亿美元的天津项目非“大白象”工程，公司预期项目明年底可如期竣工。

**大公报**

--就防止未来A股股灾重演，安信证券首席经济学家高善文在微信撰文指出，建议当局可考虑废除涨跌停板制度，并强制所有具有杠杆或类似杠杆机制的产品进行及时和完备的资讯披露等。（完）

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