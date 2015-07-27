《香港报摘》--其他报纸重要消息7月27日

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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**明报**
--香港网购珠宝公司Plukka的创办人Joanne Ooi表示，澳洲交易所对细价股估值较香港和美国为佳，所以暂时无计划在香港上市。
**星岛日报**
--融创中国 斥资32.06亿元人民币收购成都国嘉志得置业，后者在成都拥有7个物业项目，总可售面积约为241万平方米。
**苹果日报**
--东亚银行 与微众银行合作的首个线上无抵押小额个人贷款项目正待监管当局认可审批，估计客户贷款额平均每宗约3万元人民币，贷款年期约为1年或以内。
**东方日报**
--恒生银行 企业及商业银行业务总监林燕胜表示，由于中港两地息差收窄，内地企业在离岸的贷款会减少。
**文汇报**
--高银地产 主席潘苏通上周六破天荒在天津与香港传媒见面并澄清指总投资约100亿美元的天津项目非“大白象”工程，公司预期项目明年底可如期竣工。
**大公报**
--就防止未来A股股灾重演，安信证券首席经济学家高善文在微信撰文指出，建议当局可考虑废除涨跌停板制度，并强制所有具有杠杆或类似杠杆机制的产品进行及时和完备的资讯披露等。（完）
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(整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(