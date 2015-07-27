中国货币市场：资金面平稳回购利率变化有限，例行准备金调整影响不大

路透上海7月27日 - 中国银行间资金市场周一早盘主要回购利率窄幅波动。交易员称，今日的银行存款准备金例行调整对市场影响有限，资金面供需仍属平衡；在大行等持续融出的前提下，市场流动性有望继续持稳。

华南一银行交易员称，今日供需情况没有太大变化，大行融出稳定；价格上，隔夜回购利率受开盘价带动继续小幅上行，“近期一直是国开行在开盘，没有特别极端的情况下，受开盘调控的影响会比较大”。

银行间质押式回购隔夜利率 早间开盘于1.35%，较上周五开盘价上涨4bp(基点)。进入7月以来，该品种利率开盘价以每日1、2bp的幅度小步上行，带动加权平均利率累计上涨约20bp，最新报价已升至央行6月28日降息和定向降准前的水平以上。

上述交易员并提及，今日为例行存款准备金调整日，因其所在行存款变化不多，准备金亦无大幅变动；从早盘情况来看，此次准备金退补缴没有引发市场明显波动，“其实除了季末那种比较重要的考核，现在影响都不是特别大”。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日(节假日顺延)，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。

中国人民银行公开市场一级交易商周一可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。据路透统计，公开市场本周将有700亿元人民币逆回购到期，而央票最早要到2016年7月才开始有到期。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:37 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.3662 1.3232 +4.30

七天 2.5151 2.5214 -0.63

14天 2.8798 2.8907 -1.09

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.2300 0.5450 +68.50

七天 1.4550 1.1050 +35.00

14天 1.4800 0.6400 +84.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.3700 1.3300 +4.00

七天 2.5200 2.5300 -1.00

14天 2.8900 2.9000 -1.00

Shibor

其中:隔夜 1.3740 1.3370 +3.70

七天 2.5590 2.5590 +0.00

三个月 3.1645 3.1635 +0.10