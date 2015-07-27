台湾债市：五年债殖利率收低创五个半月新低，反应买盘涌入及台股重挫

* 五年券殖利率收跌创五个半新低 * 股市重挫显示景气不好，央行不致升息有利债市 * 明日观察重点在美债表现及行政院提振景气方案 路透台北7月27日 - 台湾五年公债104/9 殖利率周一收低创五个半新低； 交易员指出，受到美债殖利率走低，及今天早盘一家大型金融机构积极敲进104/9，吸引交 易盘买盘跟进，后续关注美债表现及行政院释出提振景气方案。 交易员表示，今日台股重挫逾2%，且基本面又不好，但市场预料央行货币政策将趋宽松 ，有利债市后市表现；上周五一家金融机构突然调降短票利率至0.55%，当时嗅觉较灵敏的 交易员即预期该机构在债券操作上将转进五年券104/9。 今天五年券104/9殖利率收创五个半月收盘低位，前低为今年2月5日的0.9600%。 〞我们的想法很简单，现在市场上钱很滥、股市又不好，央行短期内不会升息，感觉上 五年券有机会，上礼拜五就进场了。〞一位大型证券商主管说。 他指出，台股持续走跌是今天台债殖利率下跌的主因，因为股市是信心的指标，而随今 天股市重挫，更加确立未来景气不好，亦表示央行在短期内不会升息，并预估央行为刺激景 气，资金将更趋宽松，对台债有支撑。 交易员并称，今天10年券104/5 交投转趋清淡，早盘殖利率一度跌到 1.46 00%，创五个半月盘中新低，但终场殖利率跌幅收敛至平盘附近。 美国公债价格周五上扬，因美国楼市数据弱于预期，商品价格持续走低且美股表现疲弱 ，促使投资者买入公债避险。美国30年期公债收益率跌至七周低位，指标10年期公债收益率 回落至两周低点。 交易员预估，明日10年公债104/5殖利率交易区间暂看在1.45-1.47%；五年公债104/9殖 利率则暂看在0.95-0.97%。 台湾股市 周一收跌逾2%，续探九个月收盘新低。分析师指出，美股疲弱拖累亚 洲盘全线走挫，台股一路开低走低，市场交投气氛悲观，而成交量略显不足，凸显逢低承接 力道低迷，静待指数落底的意味浓厚。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9 -0.94 0.9611% *0.9605-0.9725% 102.5 10 104/5 +0.05 1.4670% *1.4600-1.4685% 50.50 注*：表该券殖利率发行以来新低。 本周全球重要经济事件和数据包括： 7/27(一)：美国建筑许可年率6月修正值；美国6月耐久财订单；美国7月达拉斯联储制 造业活动指数。 7/28(二)：美联储(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的政策会议；巴西 央行召开货币政策委员会会议(至29日)；英国第二季国内生产总值(GDP)初值；美国5月标普 /Case-Shiller；美国7月Markit综合采购经理人指数(PMI)初值；美国7月消费者信心/里奇 蒙联储7月综合制造业指数；日本6月零售销售。 7/29(三)：美联储公布利率决议；美国6月成屋待完成销售指数；德国 8月Gfk消费者信 心指数；法国7月消费者信心指数；英国6月消费者信贷及M4货供额、7月CBI零售销售差值； 日本6月工业生产初值；瑞银集团(UBS)6月瑞士消费指数；巴西央行宣布利率决定。 7/30(四)：美国第二季GDP环比年率初值；德国7月失业报告、7月CPI初值；欧元区7月 消费者信心指数初值；欧元区7月企业景气指数、6月失业率；英国7月GfK消费者信心指数； 瑞士7月KOF领先指标 ；澳洲6月建筑许可/第二季进出口物价；韩国央行8月制造业景气判断 指数、韩国6月工业生产；澳洲央行总裁史蒂文斯在博鳌亚洲论坛金融合作会议上发表讲话 ；日本央行审议委员石田浩二在京都向商界领袖发表演说。 7/31(五)：台湾第二季经济成长率(概估值)；中国6月货物和服务贸易；美国7月芝加哥 采购经理人指数(PMI)；路透/密西根大学美国消费者信心指数7月终值；澳洲第二季生产者 物价指数/6月民间信贷；日本6月建筑订单及房屋开工；法国6月消费者支出、6月生产者物 价指数；美国第二季雇佣成本指数；莫斯科央行公布利率决定。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.4670 5 104/9 0.9611 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜/林高丽)