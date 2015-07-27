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亚洲 | 2015年 7月 27日 星期一 15:32 BJT

台湾债市：五年债殖利率收低创五个半月新低，反应买盘涌入及台股重挫

* 五年券殖利率收跌创五个半新低
    * 股市重挫显示景气不好，央行不致升息有利债市
    * 明日观察重点在美债表现及行政院提振景气方案

    路透台北7月27日 - 台湾五年公债104/9 殖利率周一收低创五个半新低；
交易员指出，受到美债殖利率走低，及今天早盘一家大型金融机构积极敲进104/9，吸引交
易盘买盘跟进，后续关注美债表现及行政院释出提振景气方案。
    
    交易员表示，今日台股重挫逾2%，且基本面又不好，但市场预料央行货币政策将趋宽松
，有利债市后市表现；上周五一家金融机构突然调降短票利率至0.55%，当时嗅觉较灵敏的
交易员即预期该机构在债券操作上将转进五年券104/9。
    
    今天五年券104/9殖利率收创五个半月收盘低位，前低为今年2月5日的0.9600%。
    
    〞我们的想法很简单，现在市场上钱很滥、股市又不好，央行短期内不会升息，感觉上
五年券有机会，上礼拜五就进场了。〞一位大型证券商主管说。
    
    他指出，台股持续走跌是今天台债殖利率下跌的主因，因为股市是信心的指标，而随今
天股市重挫，更加确立未来景气不好，亦表示央行在短期内不会升息，并预估央行为刺激景
气，资金将更趋宽松，对台债有支撑。
    
    交易员并称，今天10年券104/5 交投转趋清淡，早盘殖利率一度跌到 1.46
00%，创五个半月盘中新低，但终场殖利率跌幅收敛至平盘附近。
    
    美国公债价格周五上扬，因美国楼市数据弱于预期，商品价格持续走低且美股表现疲弱
，促使投资者买入公债避险。美国30年期公债收益率跌至七周低位，指标10年期公债收益率
回落至两周低点。  

    交易员预估，明日10年公债104/5殖利率交易区间暂看在1.45-1.47%；五年公债104/9殖
利率则暂看在0.95-0.97%。     
    
    台湾股市 周一收跌逾2%，续探九个月收盘新低。分析师指出，美股疲弱拖累亚
洲盘全线走挫，台股一路开低走低，市场交投气氛悲观，而成交量略显不足，凸显逢低承接
力道低迷，静待指数落底的意味浓厚。 
    
   
          收盘价                 涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年        期别                 (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                   
   5       104/9                  -0.94      0.9611%  *0.9605-0.9725%      102.5
  10       104/5                  +0.05      1.4670%  *1.4600-1.4685%      50.50
     注*：表该券殖利率发行以来新低。
    本周全球重要经济事件和数据包括：  
    
    7/27(一)：美国建筑许可年率6月修正值；美国6月耐久财订单；美国7月达拉斯联储制
造业活动指数。

    7/28(二)：美联储(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的政策会议；巴西
央行召开货币政策委员会会议(至29日)；英国第二季国内生产总值(GDP)初值；美国5月标普
/Case-Shiller；美国7月Markit综合采购经理人指数(PMI)初值；美国7月消费者信心/里奇
蒙联储7月综合制造业指数；日本6月零售销售。 

    7/29(三)：美联储公布利率决议；美国6月成屋待完成销售指数；德国 8月Gfk消费者信
心指数；法国7月消费者信心指数；英国6月消费者信贷及M4货供额、7月CBI零售销售差值；
日本6月工业生产初值；瑞银集团(UBS)6月瑞士消费指数；巴西央行宣布利率决定。
    
    7/30(四)：美国第二季GDP环比年率初值；德国7月失业报告、7月CPI初值；欧元区7月
消费者信心指数初值；欧元区7月企业景气指数、6月失业率；英国7月GfK消费者信心指数；
瑞士7月KOF领先指标 ；澳洲6月建筑许可/第二季进出口物价；韩国央行8月制造业景气判断
指数、韩国6月工业生产；澳洲央行总裁史蒂文斯在博鳌亚洲论坛金融合作会议上发表讲话
；日本央行审议委员石田浩二在京都向商界领袖发表演说。
     
    7/31(五)：台湾第二季经济成长率(概估值)；中国6月货物和服务贸易；美国7月芝加哥
采购经理人指数(PMI)；路透/密西根大学美国消费者信心指数7月终值；澳洲第二季生产者
物价指数/6月民间信贷；日本6月建筑订单及房屋开工；法国6月消费者支出、6月生产者物
价指数；美国第二季雇佣成本指数；莫斯科央行公布利率决定。
   
         30       104/8                     没有成交
         20       104/7                     没有成交
         10       104/5                       1.4670
          5       104/9                       0.9611
          3       104/1                     没有成交
          2      104/10                     没有成交
 (完)

 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜/林高丽)
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