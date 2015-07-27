版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 27日 星期一 12:40 BJT

《汇市简讯》美元/泰铢上看34.95，泰国总理或考虑重组内阁

0430GMT

* 美元/泰铢大涨至34.88，可望升逾34.95

* 泰国总理屈服于公众压力，可能考虑重组内阁

* 经济增长疲弱和投资者信心低迷令泰国政府承受压力

* 泰国6月贸易数据进一步证明经济疲态(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐