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亚洲 | 2015年 7月 27日 星期一 13:05 BJT

香港个股：龙湖地产发行五年及七年各20亿元境内公司债，利率3.93%和4.2%

路透香港7月27日 - 中国房地产商--龙湖地产 周一公布，其第二批发行总规模40亿元人民币境内公司债券，其中20亿元五年期品种票面利率为3.93%，另外20亿元七年期债券的票面利率则定为4.2%。

该公司此前获准在中国公开发行规模不超过80亿元的境内公司债，迄今已发行及将发行总共60亿元。其本月稍早发行的首期20亿元五年期无担保债券，利率定为4.6%。

第二批债券亦为无担保债券，并符合进行新质押式回购交易的基本条件。公司表示，所募集资金拟用于调整债务结构、补充流动资金。

中诚信证券评估有限公司对发行人及第二批债券给予＂AAA＂评级。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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