台湾股市：小幅反弹收涨，短线留意融资断头卖压仍存探底疑虑

路透台北7月28日 - 台湾股市周二收涨。分析师表示，继昨日大盘重挫逾2%后，今日出现小幅反弹，并企图挑战8,600点，但未能有效站稳，近日留意融资断头卖压，目前大盘仍有探底的压力，周四(30日)摩台指结算前，大盘料较难有所表现。

大盘加权股价指数 收涨0.3%报8,582.49点。今日成交初值 为986.76亿台币，上交易日修正后为974.89亿。

日盛投顾协理钟国忠表示，尽管今日大盘有所反弹，但相较于上日重挫的幅度，今日涨幅仍不及上日跌幅的两成，显示在国际盘尚未止跌回稳前，台股随时可能再度破底，只不过短线逼近此波起涨点8,501点料会再现反弹，但幅度不会太大。

〞融资大减肥显示人气降温。〞他说。

他并称，周一台股重挫致集中市场融资余额大减近60亿台币至1,686亿，创近年新低水位，近二、三天料会有融资断头的卖压，且就技术线型来看，现阶段大盘仍沿着五日线往下整理，仍有探底的压力。

他预估明日大盘指数主交投区间暂看在8,500-8,750点。