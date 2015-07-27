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亚洲 | 2015年 7月 27日 星期一 14:02 BJT

台湾股市：国安基金未因重挫护盘，指受国际影响下跌但未达进场标准

路透台北7月27日 - 台湾股市 周一续探九个月盘中新低，掌管国安基金的财政部政务次长吴当杰表示，台股重挫主要是受到国际因素影响，尚未达到国安基金进场护盘标准，将密切注意后续发展。

他指出，今日一早就在注意台股的表现，下半场跌幅进一步扩大，主要是受到中国及香港股市大跌影响，且投资人信心不足。

〞是受到国际因素影响，投资人信心还没有凝聚起来。〞身兼国安基金执行秘书吴当杰说。

多数亚洲股市本周开局下跌，受美股下跌及对中国经济的担忧影响。投资者准备迎接美国联邦储备理事会(FED/美联储)的会议，这次会议可能向升息迈进一步。

台湾股市 周一大幅收跌2.4%，至8,556.68点。 (完) (记者 罗两莎 ；审校 董永年/曾祥进)
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