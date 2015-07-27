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亚洲 | 2015年 7月 27日 星期一 14:53 BJT

日本股市：日经指数跌1%至两周最低收位，全球经济疑虑打击人气

三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘说：“起因在于中国。”

下半年开局全球经济显得根基不稳，中国7月份制造业PMI初值显示中国制造业以15个月来最快速度收缩。此外，欧元区制造业表现也较预期疲软，但美国制造业活动升温。

周一公布的官方数据显示，中国6月份规模以上工业企业利润同比下降0.3%，而5月份同比上升0.6%。

藤户则弘说：“中国经济放缓也会抑制未来对日本出口商的需求，因此我们需要当心。”

东证股价指数 跌1.1%，至1,637.90点。JPX-日经400指数 跌1.0%，至14,783.66点。(完)
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