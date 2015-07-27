版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 27日 星期一 16:12 BJT

台湾数据：6月景气对策信号再转蓝灯，综合判断分数减2分至16分

路透台北7月27日 - 台湾国家发展委员会周一指出，6月景气对策信号再度由黄蓝灯转呈代表衰退的蓝灯，综合判断分数较上月减少2分至16分。

国发会表示，九项构成项目中，机械及电机设备进口值、制造业营业气候测验点均由绿灯转为黄蓝灯，分数各减少1分；其余构成项目灯号维持不变。

展望下半年，国发会认为，美国、欧元区景气领先指标均持续上升，经济可望稳健复苏，加上新型电子产品即将改版上市，有助于带动电子产业拉货效应，改善出口。

内需方面，国发会称，物联网、巨量资料等应用商机持续拓展，可带动相关产业投资力道；民间消费随着就业情势持续改善，加上暑假消费旺季、9月开学季前促销效应激励下，应可维持。整体而言，台湾今年上半年经济表现欠佳，但下半年应可逐渐好转。

上月的景气对策信号是代表景气字稳定转向低迷的黄蓝灯，综合判断分数18分。(完)

参考相关细节，可点选国发会网站,网址为 (www.ndc.gov.tw/)

台湾经济新闻请见 (记者 董永年; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐