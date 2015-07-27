全球金市：金价在五年半低点上方走升，但市场信心不稳

上周自周一开始纽约和上海黄金成交量巨大，金价下跌逾3%，最低跌至1,077美元，为2010年2月以来最低。

美国8月交割的期金 涨1.6%至每盎司1,102.30美元。

汇丰分析师James Steel认为，金价自上周低点反弹的主因似乎是空头回补。James Steel说：“因此我们一方面认为金价短期内会走强，但同时抛售似乎也没有完全结束，因为我们尚未发现投资者的情绪有明显改变。”

现货钯 涨0.7%，至每盎司627美元。现货铂 涨0.3%，至985美元，距离上周触及的多年低点不远。(完)

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