全球金市：金价在五年半低点上方走升，但市场信心不稳

中国金融：央行完善全口径跨境融资宏观审慎框架，企业跨境融资杠杆率提高至2
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
上周自周一开始纽约和上海黄金成交量巨大，金价下跌逾3%，最低跌至1,077美元，为2010年2月以来最低。
美国8月交割的期金 涨1.6%至每盎司1,102.30美元。
汇丰分析师James Steel认为，金价自上周低点反弹的主因似乎是空头回补。James Steel说：“因此我们一方面认为金价短期内会走强，但同时抛售似乎也没有完全结束，因为我们尚未发现投资者的情绪有明显改变。”
现货钯 涨0.7%，至每盎司627美元。现货铂 涨0.3%，至985美元，距离上周触及的多年低点不远。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/孙国玉；审校 艾茂林/郑茵)
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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