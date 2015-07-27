《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--7月27日

中国金融：央行完善全口径跨境融资宏观审慎框架，企业跨境融资杠杆率提高至2
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
路透香港7月27日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:30时,1港元=0.80111人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 12.08 6.86 2.20 南玻 11.80 6.99 2.11 深康佳 30.16 15.36 2.45 ST中华 12.06 5.95 2.53 ST中冠 31.05 14.01 2.77 深深宝 12.15 8.06 1.88 深华发 18.90 7.21 3.27 深赤湾 26.37 19.18 1.72 招商地产 31.64 22.39 1.76 特力 24.05 9.57 3.14 飞亚达 13.14 8.10 2.02 一致药业 73.64 42.12 2.18 深深房 9.22 5.57 2.07 ST盛润 11.52 7.10 2.03 深南电 9.82 5.58 2.20 深纺织 11.29 7.11 1.98 方大集团 9.91 6.50 1.90 深国商 25.09 10.35 3.03 深赛格 14.00 6.53 2.68 宝石 8.66 5.40 2.00 小天鹅 21.08 17.00 1.55 粤高速 7.80 4.10 2.37 晨鸣纸业 8.04 4.41 2.28 ST珠江 10.66 6.54 2.03 美菱电器 7.23 5.13 1.76 大冷股份 14.41 7.71 2.33 粤电力 8.90 5.50 2.02 佛山照明 10.35 6.02 2.15 江铃汽车 29.86 27.51 1.35 沙隆达 11.36 6.85 2.07 苏常柴 9.67 5.10 2.37 威孚高科 25.24 28.00 1.13 古井贡酒 33.43 25.20 1.66 ST东海 9.85 5.14 2.39 长安汽车 16.51 15.50 1.33 京东方 3.78 2.86 1.65 鲁泰 12.83 10.38 1.54 本钢板材 5.99 3.28 2.28 张裕 38.14 23.94 1.99 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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