《路透晚报》--7月27日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：6月规模以上工业企业利润同比降0.3%，利息支出降幅最大

中国国家统计局周一公布，6月全国规模以上工业企业实现利润总5 ,885.7亿元，同比下降0.3%，而5月份利润总额同比增长0.6%。6月份，规模以上工业企业利 息支出同比下降6.2%，为今年以来最大降幅。

--中国经济：下半年外贸有望逐步企稳，预计全年出口增4%左右--信息中心

中国国家信息中心报告预计，下半年中国对外贸易有望逐步企稳，初步预计全年出口增长4.0%左右，进口下降10.5%左右。

--中国能源：下半年能源需求料有所回升，全年用电量同比增3%左右--能源局

中国国家能源局周一称，预计下半年能源需求较上半年将有所回升，全年能源消费将保持中低速增长；预计全年用电量将达5.7万亿千瓦时，同比增长3%左右。

--中国房地产：房地产税征收或有起征点，有望设置“豁免征收面积”

中国经营报周六援引消息人士称，未来房地产税征收有望通过划定“豁免征收面积”的方式，确定房地产税的起征点。个人或家庭在豁免征收面积以内的住房，免予征收房地产税。而“豁免征收面积”将根据地方住房情况针对性划定，不会一刀切。

--中国反腐：福建省原副省长徐钢因严重违纪违法被双开--中纪委

中国中央纪委监察部网站周一宣布，福建省原副省长徐钢因严重违纪违法被开除党籍，并由监察部报请国务院批准给予其行政开除处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。

【金融】

--中国金融：央行将尽快建立国库单一账户制度，政府收支实现国库资金一本账

中国央行副行长潘功胜撰文表示，将尽快建立国库单一账户制度，清理整顿财政专户，建立政府收支“国库资金一本账”。同时深化国库集中收付制度改革，并准确把握国库现金管理操作的时机和规模，促进财政政策和货币政策协调配合等。

--香港金融：广发国际推出的亚洲首支MSCI中国A股国际指数ETF上市交易

中国广发基金管理的香港分支广发国际周一称，推出亚洲首支追踪MSCI中国A股国际指数的交易所上市基金（ETF） ，并于周三（29日）在联交所上市交易。

【固定收益】

--中国债市动态：成交显清淡现券收益率波动有限，信用债交投亦逐步降温

中国银行间债市周一早盘现券收益率波动不大,IRS亦小幅震荡。交易人士表示，现券整体成交稍显清淡，不过买盘仍旧略占上风，而信用债成交则继之前火爆局面后逐步降温，后市多空仍存一定分歧，债市短期尚难觅得趋势性方向。

--中国货币市场：资金面平稳回购利率变化有限，例行准备金调整影响不大

中国银行间资金市场周一早盘主要回购利率窄幅波动。交易员称，今日的银行存款准备金例行调整对市场影响有限，资金面供需仍属平衡；在大行等持续融出的前提下，市场流动性有望继续持稳。

--新债招标：中国云南省四期专项地方债中标利率全部落为下限--业内人士

业内人士周一透露，中国云南省下午招标的四期专项地方债，中标利率全部落于投标区间下限，其中三年期利率2.84%、五年期利率3.16%、七年期利率为3.45%、10年期3.49%；对应投标倍数为2.91倍、3.18倍、3.06倍和2.65倍。

--新债招标：中国黑龙江三期专项地方债中标利率均为下限--业内人士

业内人士周一透露，继四期一般债后，中国黑龙江省上午招标的三期专项地方债，中标利率均为投标区间下限，其中五年期利率3.16%，七年期利率为3.45%，10年期3.49%，对应投标倍数为1.80倍、2.03倍和1.95倍。

--中国债市：财政部周四将进行500亿元国库现金定存招标，期限三个月

中国财政部网站周一公告称，财政部和央行将于周四(30日)进行今年第六期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，计划存款量500亿元人民币，期限三个月。

--中国新债：进出口行周四将增发至多80亿元两期债，期限三年和五年

中国进出口银行周一公告称，将于周四(30日)在银行间债市招标增发至多80亿元人民币两期固息债，其中三年期、五年期计划发行量各不超过40亿元。

--《中国新债预测》国开行四期债定位料略低二级，避险情绪再现料支撑需求

中国国家开发银行周二将招标增发3-10年四期债。路透调查显示，资金面相对宽裕以及数据显示经济回稳基础尚不牢固，料仍支撑债券需求，预计明日新债结果略低于二级市场，收益率预测均值分别为3.34%、3.60%、3.98%和3.95%。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘持稳成交过百亿，期权波动率急升凸显贬值压力

人民币兑美元即期周一早盘延续窄幅整理，中间价微跌幅度仍小。交易员表示，由于即期僵持，半日波动区间不过4个点子，而人民币贬值预期仍相对较强，离岸CNH和衍生品市场反应最为直接，但若即期继续持稳，最终离岸CNH与在岸汇差将很快缩窄。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指重挫8.5%创近八年半最大单日跌幅，两市再现千股跌停

中国股市沪综指周一大幅收挫8.5%，创近八年半最大单日跌幅，券商能源等权重板块领跌，两市再现千股跌停。分析师指出，此前大盘从底部反弹幅度可观，获利盘积累较大，在热点缺失且外围市场普跌背景下，一有风吹草动就会触发大面积获利回吐，预计短线大盘继续震荡整理。

--《综述》获利盘引发A股大跳水，市场惊呼国家队去哪儿啦

A股市场连涨六天后的技术性回调，周一突然演变成一场暴跌。究其原因，获利回吐只是股指大跳水的导火索，市场心态不稳才是主因，国家救市政策后半场如何走成为市场最为关注的话题。

--中国证券：沪深证交所两融余额上周五减9.3亿元至约1.45万亿

在中国证监会确定以中国证券金融股份有限公司为主角进场救市后，A股市场近日止跌反弹，沪综指 .SSEC 上周五收跌1.29%，当日沪深证交所融资融券余额净减9.3亿元人民币，至约1.45万亿元。

--路透专访：中国股灾切断货币政策传导途径，降息降准仍有必要--专家

中国国家信息中心经济预测部主任祝宝良接受路透专访指出，中国股灾对实体经济影响非常大，切断了货币和财政政策发挥效应的机制；下半年需加大政策宽松力度，继续推进地方债务置换以及降息降准。

--中国钢铁：上半年大中型钢企主营亏损加剧，亏损企业占比逾四成--中钢协