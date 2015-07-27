《全球汇市》欧元兑疲弱的美元上扬，市场静待德国IFO数据出炉

“商品价格下跌带来了全球经济降温的印象，而这则会促使人们规避风险，引发日圆空头回补。”摩乃科斯证券资深策略分析师山本雅文称。

“而且，油价下挫降低了日本进口成本并改善其贸易收支，如果这最终导致日本庞大的经常账盈余进一步扩大，则日本有可能面临日圆过于疲软的批评。”