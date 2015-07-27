《全球汇市》欧元兑疲弱的美元上扬，市场静待德国IFO数据出炉

“商品价格下跌带来了全球经济降温的印象，而这则会促使人们规避风险，引发日圆空头回补。”摩乃科斯证券资深策略分析师山本雅文称。
“而且，油价下挫降低了日本进口成本并改善其贸易收支，如果这最终导致日本庞大的经常账盈余进一步扩大，则日本有可能面临日圆过于疲软的批评。”
美国原油 价格周一接近四个月低点，市场担心供过于求以及中国等消费大国需求可能变得疲软。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1075 1.0982 0.85 -8.45 1.2097
美元/日圆 123.29 123.79 -0.40 3.21 119.68
欧元/日圆 136.55 135.94 0.45 -5.96 144.77
美元/瑞郎 0.9550 0.9623 -0.76 -3.93 0.9941
英镑/美元 1.5513 1.5512 0.01 -0.39 1.5573
美元/加元 1.3005 1.3048 -0.33 11.94 1.1618
澳元/美元 0.7282 0.7280 0.03 -10.85 0.8168
新西兰元/美元 0.6604 0.6571 0.50 -15.30 0.7797
欧元/瑞郎 1.0579 1.0567 0.11 -12.03 1.2026
欧元/英镑 0.7140 0.7077 0.89 -7.93 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.4657 9.4312 0.37 0.60 9.4688
美元/挪威克朗 8.1562 8.2010 -0.55 9.16 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 郑茵/孙国玉/孙茉莉/陈宗琦；审校 蔡美珍/艾茂林)