更新版 1-中国汇市：人民币续收平无视中国股市暴跌，离岸和衍生品凸显贬值预期

中国金融：央行完善全口径跨境融资宏观审慎框架，企业跨境融资杠杆率提高至2
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
* 人民币续收盘，中间价微跌 * 虽见国际美元汇率，但中国股市暴跌令汇率贬值更甚 * 离岸CNH与在岸汇差加大，亦见市场贬值压力 * 成交依然巨大，央行维稳压力不减 (新增收盘报价和评论) 路透上海7月27日 - 人民币兑美元即期 周一续收平，中间价则微跌。交易员表示，即期市场走 势独立，全日波动区间不过6个点子；虽见国际美元 大幅回落，但中国股市创8年来最大单日跌幅，人民 币贬值预期更甚，离岸CNH与在岸价差仍维持在白点以上，套利空间较大，在岸即期成交依然居高不下，央行 维稳压力不减。 他们并表示，人民币贬值预期无法在即期市场体现，但在离岸CNH和衍生品市场却发挥得“淋漓尽致”， 美元/人民币期权隐含波动率 衡量的恐慌性指数急升，同时离岸美元/离岸人民币掉期<0#C NHF=>曲线和在岸美元掉期 曲线也上移，凸显市场对人民币贬值的“焦虑”。 “现在套利相对不是太难的，但离岸和在岸这么大的价差都拉不回来，可见离岸这边美元买盘还是很多， （贬值）压力会比较大一些，甚至在一段时间能都可能维持这种状况。”一中资行交易员指出，但从稍长时间 看，套利机制会抑制离岸CNH续贬，市场逐步恢复平静之后，估计离岸CNH和在岸的汇差仍将缩小。 稍早前另一中资行交易员指出，即期市场仍稳如磐石，人民币贬值预期一直都有，近日波动炒作成分较大 ，因上周五的通知缺乏实质性内容，且未给出明确时间表，就算真的放宽波幅，央行仍会出手维稳。 上周五国办发布关于《促进进出口稳定增长的若干意见》继续在外汇市场发酵，衍生品市场反应明显。意 见明确指出完善人民币汇率市场化形成机制，扩大人民币汇率双向浮动区间，坚决清理和规范进出口环节收费 。 。 招商证券首席宏观分析师谢亚轩最新观点认为，上周五国务院公布的若干意见表明人民币汇率浮动区间在 短期内将进一步放大。这也直接导致离岸CNH快速贬值，但考虑到国内人民币即期极为稳定，港元维持强势， 且周边经济国际资金流动状况也未继续恶化，估计离岸CNH大幅走弱可能仅是事件性冲击。 全球汇市方面，欧元兑走势低落的美元周一触及两周高点，交易员等待德国IFO企业景气判断指数公布， 该指数可能暗示，德国经济有望取得较为不错的增长幅度。美元 普遍下跌，之前美股和美债收益率下滑 令美元魅力失色，市场重点放在本周将要召开的美联储政策会议上。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格<CNY=CFX 6.2095 6.2095 0.00% S> 中间价 6.1176 6.1169 -0.01% 成交额<CNYSPTVOL=CFX 253.34亿美元 T> 日内美元兑人民币相对 1.50%(上限±2% 日高 日低 于中间价最大波幅 ) 日内波动幅度(pips) 6 6.2094 6.21 今年以来升贬幅度 -0.09% 2005年汇改以来升贬幅度 33.29% 1年期美元/人民币掉期 1,535 升水 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.2215 6.226 一年期NDF <CNY1YNDFOR 6.2735 6.2853 => 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩 至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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