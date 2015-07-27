更新版 1-中国汇市：人民币续收平无视中国股市暴跌，离岸和衍生品凸显贬值预期

* 人民币续收盘，中间价微跌 * 虽见国际美元汇率，但中国股市暴跌令汇率贬值更甚 * 离岸CNH与在岸汇差加大，亦见市场贬值压力 * 成交依然巨大，央行维稳压力不减 (新增收盘报价和评论) 路透上海7月27日 - 人民币兑美元即期 周一续收平，中间价则微跌。交易员表示，即期市场走 势独立，全日波动区间不过6个点子；虽见国际美元 大幅回落，但中国股市创8年来最大单日跌幅，人民 币贬值预期更甚，离岸CNH与在岸价差仍维持在白点以上，套利空间较大，在岸即期成交依然居高不下，央行 维稳压力不减。 他们并表示，人民币贬值预期无法在即期市场体现，但在离岸CNH和衍生品市场却发挥得“淋漓尽致”， 美元/人民币期权隐含波动率 衡量的恐慌性指数急升，同时离岸美元/离岸人民币掉期<0#C NHF=>曲线和在岸美元掉期 曲线也上移，凸显市场对人民币贬值的“焦虑”。 “现在套利相对不是太难的，但离岸和在岸这么大的价差都拉不回来，可见离岸这边美元买盘还是很多， （贬值）压力会比较大一些，甚至在一段时间能都可能维持这种状况。”一中资行交易员指出，但从稍长时间 看，套利机制会抑制离岸CNH续贬，市场逐步恢复平静之后，估计离岸CNH和在岸的汇差仍将缩小。 稍早前另一中资行交易员指出，即期市场仍稳如磐石，人民币贬值预期一直都有，近日波动炒作成分较大 ，因上周五的通知缺乏实质性内容，且未给出明确时间表，就算真的放宽波幅，央行仍会出手维稳。 上周五国办发布关于《促进进出口稳定增长的若干意见》继续在外汇市场发酵，衍生品市场反应明显。意 见明确指出完善人民币汇率市场化形成机制，扩大人民币汇率双向浮动区间，坚决清理和规范进出口环节收费 。 。 招商证券首席宏观分析师谢亚轩最新观点认为，上周五国务院公布的若干意见表明人民币汇率浮动区间在 短期内将进一步放大。这也直接导致离岸CNH快速贬值，但考虑到国内人民币即期极为稳定，港元维持强势， 且周边经济国际资金流动状况也未继续恶化，估计离岸CNH大幅走弱可能仅是事件性冲击。 全球汇市方面，欧元兑走势低落的美元周一触及两周高点，交易员等待德国IFO企业景气判断指数公布， 该指数可能暗示，德国经济有望取得较为不错的增长幅度。美元 普遍下跌，之前美股和美债收益率下滑 令美元魅力失色，市场重点放在本周将要召开的美联储政策会议上。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格<CNY=CFX 6.2095 6.2095 0.00% S> 中间价 6.1176 6.1169 -0.01% 成交额<CNYSPTVOL=CFX 253.34亿美元 T> 日内美元兑人民币相对 1.50%(上限±2% 日高 日低 于中间价最大波幅 ) 日内波动幅度(pips) 6 6.2094 6.21 今年以来升贬幅度 -0.09% 2005年汇改以来升贬幅度 33.29% 1年期美元/人民币掉期 1,535 升水 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.2215 6.226 一年期NDF <CNY1YNDFOR 6.2735 6.2853 => 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩 至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)