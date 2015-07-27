表格：外资在韩国股市卖超2,632亿韩元，连续第七日卖超

中国金融：央行完善全口径跨境融资宏观审慎框架，企业跨境融资杠杆率提高至2
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
路透首尔7月27日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资 在韩国股市卖超111亿韩元为连续第七个交易日卖超，期间累计卖超1.057 万亿(兆)韩元(9.0632亿美元)。。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 --------------------------------------------- 7月27日 -11.1* 39.0 -63.7 7月24日 -258.6 -148.8 383.3 7月23日 -189.2 5.9 171.7 7月22日 -377.0 -28.7 422.9 7月21日 -127.1 38.5 93.5 7月20日 -22.2 -102.4 130.3 7月17日 -72.2 -292.9 357.5 7月16日 182.0 98.8 -42.3 7月15日 235.8 -295.2 60.9 7月14日 -35.6 -121.3 168.2 7月13日 6.0 -10.5 27.3 7月10日 -71.1 -156.7 232.8 7月 9日 -348.8 232.4 110.7 7月 8日 -398.3 114.7 296.3 7月 7日 -105.8 -150.9 250.3 ---------------------------------------------- 本月以来 -1,761.3 -1,076.3 3,132.9 ---------------------------------------------- 今年以来 6,761.4 -9,975.4 3,384.2 ---------------------------------------------- (完)
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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