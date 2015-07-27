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亚洲 | 2015年 7月 27日 星期一 16:06 BJT

表格：外资在韩国股市卖超2,632亿韩元，连续第七日卖超

路透首尔7月27日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资
在韩国股市卖超111亿韩元为连续第七个交易日卖超，期间累计卖超1.057
万亿(兆)韩元(9.0632亿美元)。。
    
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：

        日期       外资     机构投资人      散户
    ---------------------------------------------
     7月27日       -11.1*      39.0         -63.7
     7月24日      -258.6     -148.8         383.3
     7月23日      -189.2        5.9         171.7
     7月22日      -377.0      -28.7         422.9
     7月21日      -127.1       38.5          93.5
     7月20日       -22.2     -102.4         130.3
     7月17日       -72.2     -292.9         357.5
     7月16日       182.0       98.8         -42.3
     7月15日       235.8     -295.2          60.9
     7月14日       -35.6     -121.3         168.2
     7月13日         6.0      -10.5          27.3
     7月10日       -71.1     -156.7         232.8
     7月 9日      -348.8      232.4         110.7
     7月 8日      -398.3      114.7         296.3
     7月 7日      -105.8     -150.9         250.3
    ----------------------------------------------
    本月以来    -1,761.3   -1,076.3       3,132.9
    ----------------------------------------------
    今年以来     6,761.4   -9,975.4       3,384.2
    ----------------------------------------------  (完)

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