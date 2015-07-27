中国房地产：预期下半年开发商离岸债券发行将继续缓慢--穆迪

表格: 中国12月大豆、油菜籽和豆粕等进口分项数据
路透北京1月23日 - 以下是中国12月大豆、豆粕、油菜籽以及菜籽粕等进口分项数据一览表（单位均为吨 ）： 12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 大豆 8,996,081 -1.36 436.55 83,913,047 2.72 原产地 美国 8,112,419 22.05 436.69 34,170,896 20.26 加拿大 522,606 4.12 439.1 1,455,924 35.92 巴西
路透香港7月27日 - 评级机构穆迪周一表示，今年以来中国开发商离岸债券发行明显放慢，预期下半年获评级的开发展商离岸发债将继续缓慢，主要因为期内到期赎回的债券相对较少，而且开发展商亦将继续利用其他渠道融资，例如在境内发债。
穆迪报告称，今年上半年12家获评级的内地开发商共发行总额约67亿美元的离岸债券，相对去年同期29家开发商共发行总额155亿美元离岸债券。
开发商减少发行离岸债受多种因素影响，例如到期债券相对较少，以及开发商今年以来减少收购土地。此外，上半年发生的佳兆业 违约事件亦影响了投资者对内房债券的信心，令不少开发商暂缓发债计划。
报告并指出，不少具评级的开发商利用第二季股价上扬的时机进行配股，由今年5月1日至7月24日，综合香港上市内房企业配股集资金额达到236亿美元。
另一方面，内地公司债及中期票据市场的开放，亦为在内地注册的房企提供新的集资渠道。内地连番减息亦提高了此类债券的吸引力，去年12月1日至今年7月24日，房企在内地债市集资额达到约450亿元人民币。开发商利用内地发债的低利息融资，为它的高息债务（包括信托及离岸债券）提供再融资，从而改善利息覆盖情况。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透北京1月23日 - 以下是中国12月大豆、豆粕、油菜籽以及菜籽粕等进口分项数据一览表（单位均为吨 ）： 12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 大豆 8,996,081 -1.36 436.55 83,913,047 2.72 原产地 美国 8,112,419 22.05 436.69 34,170,896 20.26 加拿大 522,606 4.12 439.1 1,455,924 35.92 巴西
路透北京1月23日 - 以下是中国12月大豆、豆粕、油菜籽以及菜籽粕等出口分项数据一览表(单位均为吨) : 12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 出口: 大豆 11,304 -5.01 812.06 127,178 -4.81 目的地 韩国 3,976 23.98 876.81 34,224 27.3 美国 3,078 56.3 643.66 29,542 -30.38 日本 1,972 -27.81 901.5
路透北京1月23日 - 以下是中国海关公布的12月中国的银、铂金和钯进出口分项数据〔单位均为公斤〕： 12月 同比% 美元/盎司 年初迄今 同比% 进口: 银 366,294 8.77 9.64 3,360,487 0.49 原产地 日本 160,630 41.25 7.2 1,296,213 22.67 台湾 67,251 -16.08 5.68 692,839 -6.01 中华人民共和国 43,225 112.68 12.68 232,122