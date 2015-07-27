中国房地产：预期下半年开发商离岸债券发行将继续缓慢--穆迪

报告并指出，不少具评级的开发商利用第二季股价上扬的时机进行配股，由今年5月1日至7月24日，综合香港上市内房企业配股集资金额达到236亿美元。

另一方面，内地公司债及中期票据市场的开放，亦为在内地注册的房企提供新的集资渠道。内地连番减息亦提高了此类债券的吸引力，去年12月1日至今年7月24日，房企在内地债市集资额达到约450亿元人民币。开发商利用内地发债的低利息融资，为它的高息债务（包括信托及离岸债券）提供再融资，从而改善利息覆盖情况。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)