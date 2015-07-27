亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至逾两周低点，中国需求令人担忧

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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“TOCOM行情承压，上海期货行情加剧其跌势，”Fujitomi分析师Toshitaka Tazawa表示。
交投最活跃的上海期交所1月期胶 跌555元人民币，或4.3%，收于每吨12,455元(合2,005.73美元)。
“投资者确实对中国心存担忧，不仅担心中国的需求，还担心其震荡的股市，”Tazawa表示。
中国股市下挫逾8%，创逾八年来最大单日跌幅，因政府救市刺激下的反弹逐渐失去动力，市场也获利了结，投资者担心经济健康，以及政府有可能停止继续放松货币政策。
“如果中国股市继续下跌，令上海橡胶价格承压，TOCOM期胶或进一步下滑，试探4月份低点194日圆，”一名驻东京的交易员称。
新加坡商品交易所(SICOM)8月期胶 最新报每公斤138.5美分，下跌3.9美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉/孙国玉；审校 蔡美珍/陈宗琦)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(