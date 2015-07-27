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亚洲 | 2015年 7月 27日 星期一 16:20 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至逾两周低点，中国需求令人担忧

“TOCOM行情承压，上海期货行情加剧其跌势，”Fujitomi分析师Toshitaka Tazawa表示。

交投最活跃的上海期交所1月期胶 跌555元人民币，或4.3%，收于每吨12,455元(合2,005.73美元)。

“投资者确实对中国心存担忧，不仅担心中国的需求，还担心其震荡的股市，”Tazawa表示。

中国股市下挫逾8%，创逾八年来最大单日跌幅，因政府救市刺激下的反弹逐渐失去动力，市场也获利了结，投资者担心经济健康，以及政府有可能停止继续放松货币政策。

“如果中国股市继续下跌，令上海橡胶价格承压，TOCOM期胶或进一步下滑，试探4月份低点194日圆，”一名驻东京的交易员称。

新加坡商品交易所(SICOM)8月期胶 最新报每公斤138.5美分，下跌3.9美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉/孙国玉；审校 蔡美珍/陈宗琦)
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