金属期市：伦铜徘徊于六年低点附近，受中国放缓影响

中国国家统计局周一公布，6月全国规模以上工业企业实现利润总5,885.7亿元，同比下降0.3%，而5月份利润总额同比增长0.6%。6月份，规模以上工业企业利息支出同比下降6.2%，为今年以来最大降幅。

0718GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌1%，至每吨5,221美元；上周五收低，当日触及六年低位5,191.50美元。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示，纽约商品期货交易所(COMEX)对冲基金和资产管理公司在截至7月21日当周转为黄金期货和期权的净空头，为有记录以来首次。他们并增持了白银和铜的净空头仓位。

智利国家铜业公司(Codelco)称，要求更好工作条件的智利合同矿工已控制Codelco的Salvador小型铜矿。罢工现在已进入第六天。

市场本周将关注美联储会议，这或将提供美国升息的更多确切信息。中国周六将公布制造业的一项官方数据。

上海期锌 跌2.2%，报14,750元人民币，扩大上周五跌势，上海期镍 下挫1.7%，拖累LME期镍走势。经纪商Triland称，LME期镍 跌近2%，但因接获不锈钢厂订单，LME期镍获得支撑。(完)

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