金属期市：伦铜徘徊于六年低点附近，受中国放缓影响

中国金融：央行完善全口径跨境融资宏观审慎框架，企业跨境融资杠杆率提高至2
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
中国国家统计局周一公布，6月全国规模以上工业企业实现利润总5,885.7亿元，同比下降0.3%，而5月份利润总额同比增长0.6%。6月份，规模以上工业企业利息支出同比下降6.2%，为今年以来最大降幅。
0718GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌1%，至每吨5,221美元；上周五收低，当日触及六年低位5,191.50美元。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示，纽约商品期货交易所(COMEX)对冲基金和资产管理公司在截至7月21日当周转为黄金期货和期权的净空头，为有记录以来首次。他们并增持了白银和铜的净空头仓位。
智利国家铜业公司(Codelco)称，要求更好工作条件的智利合同矿工已控制Codelco的Salvador小型铜矿。罢工现在已进入第六天。
市场本周将关注美联储会议，这或将提供美国升息的更多确切信息。中国周六将公布制造业的一项官方数据。
上海期锌 跌2.2%，报14,750元人民币，扩大上周五跌势，上海期镍 下挫1.7%，拖累LME期镍走势。经纪商Triland称，LME期镍 跌近2%，但因接获不锈钢厂订单，LME期镍获得支撑。(完)
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(编译 陈宗琦/于春红; 审校 王洋)
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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