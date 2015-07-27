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债券 | 2015年 7月 27日 星期一 16:46 BJT

欧元债市：二线国家公债收益率上扬，中国疑虑打击风险偏高资产

西班牙 、葡萄牙 和意大利 10年期公债收益率均上涨5个基点，分别报1.96%、2.58%和1.02%。

“亚股承压，中国股市下跌近10%，这看上去更像是全球风险偏好降温。这或许是二线国家公债表现不佳的总体原因，”德国商业银行的策略师Rainer Guntermann说。

周五公布的欧元区采购经理人指数(PMI)不及预期，从而浇灭了对欧洲央行的购债计划和欧元下跌正提振增长并推高欧洲通胀的希望。

全球大宗商品大幅下跌也令人再度担忧，通胀趋缓可能会令欧洲央行试图将通胀率推升至目标水平的努力受阻。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周五不慎在网站上发布文件，其中包含连串对美国经济成长及通胀的黯淡预估，这令市场更加认为，决策者本周可能不会暗示在9月升息。这也抑制了高评级公债的收益率。

德国10年期公债收益率 小幅跌至0.65%，为近三周以来最低。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 张明钧/汪红英；审校 于春红/孙茉莉)

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