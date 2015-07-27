欧元债市：二线国家公债收益率上扬，中国疑虑打击风险偏高资产

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
西班牙 、葡萄牙 和意大利 10年期公债收益率均上涨5个基点，分别报1.96%、2.58%和1.02%。
“亚股承压，中国股市下跌近10%，这看上去更像是全球风险偏好降温。这或许是二线国家公债表现不佳的总体原因，”德国商业银行的策略师Rainer Guntermann说。
周五公布的欧元区采购经理人指数(PMI)不及预期，从而浇灭了对欧洲央行的购债计划和欧元下跌正提振增长并推高欧洲通胀的希望。
全球大宗商品大幅下跌也令人再度担忧，通胀趋缓可能会令欧洲央行试图将通胀率推升至目标水平的努力受阻。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)周五不慎在网站上发布文件，其中包含连串对美国经济成长及通胀的黯淡预估，这令市场更加认为，决策者本周可能不会暗示在9月升息。这也抑制了高评级公债的收益率。
德国10年期公债收益率 小幅跌至0.65%，为近三周以来最低。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 张明钧/汪红英；审校 于春红/孙茉莉)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。