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市场报道 | 2015年 7月 27日 星期一 16:31 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元下跌，延续上周跌势

英镑兑美元 持平于1.5515美元。

上周疲软的英国零售数据为英镑设下偏空基调，英镑兑欧元以及英镑贸易加权汇率均创下近三个月来最大周线跌幅。

整个市场都在关注周二将公布的第二季度增长初步数据，预计数据显示英国第二季度经济或增长0.7%，高于第一季度的0.4%。

法国巴黎银行外汇分析师周一在报告中表示：“这应有助于市场重新关注英国央行在8月份会议以及通胀报告中态度有可能变强硬的问题，届时很有可能出现几位鹰派。”

英国央行总裁卡尼上周暗示利率有可能会在年关前后时上调，而以往最强烈倡言扩大刺激政策的货币政策委员迈尔斯则表示，升息时间越来越近。(完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英/孙国玉；审校 蔡美珍/张明钧)

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