《路透晚报》--7月27日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数跌1%至两周最低收位，全球经济疑虑打击人气

日本股市日经指数周一跌至两周低点，因中国和 美国股市下跌及大宗商品价格疲软加剧了对全球经济放缓的担忧。美联储将在周二举行为期两天的政策会议，可能向升息迈进一步，这也打击了市场人气。日经指数跌1.0%，报20,350.10点，为7月13日以来最低收位。东证股价指数跌1.1%，至1,637.90点。

--中国股市：沪综指重挫8.5%创近八年半最大单日跌幅，两市再现千股跌停

中国股市沪综指大幅收挫8.5%，创近八年半最大单日跌幅，券商能源等权重板块领跌，两市再现千股跌停。分析师指出，此前大盘从底部反弹幅度可观，获利盘积累较大，在热点缺失且外围市场普跌背景下，一有风吹草动就会触发大面积获利回吐，预计短线大盘继续震荡整理。

沪综指收报3,725.56点，跌345.35点或-8.48%，此前最大单日跌幅为2007年2.27日的8.84%。上证A股今日成交7,159.3亿元人民币，上日为8,366.0亿元。沪深300指数收报0.00点,跌8.56%。

--香港股市：收挫逾3%创近三周来最大单日跌幅，遭多重隐忧夹击

香港股市收挫，创近三周来最大单日跌幅，受美股跌势及中国疑虑打击，投资人亦预期美国升息脚步接近。恒生指数挫低3.1%，至24,351.96点，恒生国企指数大跌3.8%，至11,230.67点。

--汇市：欧元兑疲弱的美元上扬，市场静待德国IFO数据出炉

欧元兑走势低落的美元触及两周高点，交易员等待德国IFO企业景气判断指数公布，该指数可能暗示，德国经济有望取得较为不错的增长幅度。欧元兑美元涨0.7%至1.1060美元，上周累计涨约1.4%。市场预计7月份德国IFO商业景气指数微幅下降，但仍保持在与经济正面增长相符的水平。

--欧元债市：二线国家公债收益率上扬，中国疑虑打击风险偏高资产

意大利、西班牙及葡萄牙公债收益率上扬，因中国经济成长前景疑虑挥之不去，损及风险偏高资产需求。西班牙、葡萄牙和意大利10年期公债收益率均上涨5个基点，分别报1.96%、2.58%和1.02%。德国10年期公债收益率小幅跌至0.65%，为近三周以来最低。

--国际油市：油价受供应疑虑打压下跌，市场待美联储会议提供指引

油价下跌，因美国和伊拉克供应过剩的疑虑再起，但美元回落帮助限制了跌幅。油价上周五收在3月以来低位。0904GMT，9月布兰特原油期货跌0.17美元至每桶54.45美元，上日下跌0.65美元至3月19日以来最低结算价54.62美元。9月美国原油期货跌0.21美元，至47.93美元。上日下滑0.31美元，结算价报每桶48.14美元，为3月31日来最低结算价，周五触及的日低47.72美元，为4月1日来最低水准。

--全球金市：金价在五年半低点上方走升，但市场信心不稳

金价升破每盎司1,100美元，因美元走低帮助其脱离2010年来的最低位，不过在美国或将升息之际，投资者不确信目前市场会有大幅的复苏。0906GMT，现货金升至1101.55每盎司美元，上周为连续第五周下跌，为2012年底以来持续时间最长的一轮跌势。美国8月交割的期金涨1.6%至每盎司1,102.30美元。

--金属期市：伦铜徘徊于六年低点附近，受中国放缓影响

伦铜下跌，在接近六年低点附近交投，因市场担心中国的需求会受夏季制造业活动季节性放缓和供给充足的打击。不过伦铜下跌也导致低接买盘浮现的迹象，部分分析师认为，价格下滑可能引发铜生产商补充库存。0907GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.68%，至每吨5,227美元；上周五收低，当日触及六年低位5,191.50美元。